Finde XXL, chocolates en rama y variedad de tortas: cuándo es la gran Fiesta del Chocolate con entrada gratis en Villa Gesell

ChocoGesell 2026: Villa Gesell se prepara para la Fiesta Nacional del Chocolate Foto: Chocogessell

Los amantes del chocolate ya tienen una cita marcada en el calendario. Durante el próximo fin de semana largo de agosto, Villa Gesell volverá a ser escenario de ChocoGesell, una de las celebraciones gastronómicas más convocantes de la Costa Atlántica, con propuestas para todas las edades y acceso libre.

La fiesta se desarrollará en el Bosque Fundacional, ubicado en la intersección de Alameda 202 y Avenida Buenos Aires, donde vecinos y turistas podrán recorrer stands, participar de actividades y disfrutar de productos elaborados por chocolateros y reposteros de distintas regiones.

Desde su creación en 1996, el evento se consolidó como un atractivo clave para impulsar el turismo fuera de la temporada de verano. Con el paso de los años, la celebración amplió su propuesta y se transformó en uno de los encuentros gastronómicos más esperados de la ciudad.

ChocoGesell 2026: Villa Gesell se prepara para la Fiesta Nacional del Chocolate Foto: Chocogessell

ChocoGesell: qué actividades habrá durante la fiesta

La programación incluirá demostraciones culinarias gratuitas, presentaciones en vivo y clases magistrales a cargo de especialistas en chocolatería y pastelería. Los asistentes también podrán participar en sorteos y concursos organizados durante las jornadas.

Entre las actividades destacadas figuran las competencias para elegir la mejor pieza de chocolate y el mejor postre, dos propuestas que suelen captar la atención tanto de profesionales como del público general.

Además, el predio contará con espectáculos artísticos y musicales, que acompañarán las actividades gastronómicas a lo largo de toda la celebración.

Un espacio pensado para chicos y familias

Los más pequeños tendrán áreas especialmente preparadas con juegos e inflables, mientras que las familias podrán aprovechar la visita para recorrer el Bosque Fundacional y conocer uno de los espacios históricos y naturales más emblemáticos de Villa Gesell.

La presencia de artesanos geselinos y emprendedores locales también formará parte de la propuesta, con puestos donde se podrán adquirir productos regionales, artesanías y elaboraciones gastronómicas.

ChocoGesell 2026: Villa Gesell se prepara para la Fiesta Nacional del Chocolate Foto: Chocogessell

Otra de las atracciones será el ya tradicional Patio Cervecero, un sector que suma opciones saladas y bebidas artesanales para complementar la amplia oferta de chocolates, tortas y dulces.

Cuándo y dónde se realiza ChocoGesell 2026

La nueva edición de la Fiesta del Chocolate tendrá lugar durante el fin de semana largo del 17 de agosto, en el horario de 11 a 19 horas.

El evento se desarrollará en el Bosque Fundacional de Villa Gesell, en Alameda 202 y Avenida Buenos Aires, con entrada gratuita para todos los visitantes.

Programa de actividades confirmado

Entre las propuestas previstas por la organización se encuentran:

Apertura del predio gastronómico.

Acto inaugural de la fiesta.

Clases y demostraciones de chocolatería y pastelería.

Espectáculos infantiles y musicales.

Sorteos para el público.

Concurso de piezas de chocolate y postres.

Entrega de premios y reconocimientos.

Cierre oficial del evento.

La organización está a cargo de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Gesell, que espera una importante afluencia de visitantes durante uno de los fines de semana más concurridos de la temporada invernal.

ChocoGesell 2026: Villa Gesell se prepara para la Fiesta Nacional del Chocolate Foto: Chocogessell

Cómo llegar a Villa Gesell desde CABA para visitar ChocoGesell

Villa Gesell se encuentra a unos 380 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica durante los fines de semana largos.

Quienes viajen en auto desde CABA deberán tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata y continuar por la Ruta Provincial 2 hasta Dolores. Desde allí, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 63, la Ruta Provincial 11 y finalmente la Ruta Provincial 56, que conecta con el acceso a Villa Gesell. El trayecto demanda entre 4 y 5 horas, según el tránsito y las condiciones climáticas.

También es posible llegar en micro de larga distancia desde la Terminal de Retiro. Varias empresas ofrecen servicios diarios con destino a Villa Gesell, especialmente durante fines de semana largos y temporadas turísticas.

Una vez en la ciudad, el Bosque Fundacional, sede de ChocoGesell, está ubicado en Alameda 202 y Avenida Buenos Aires, a pocos minutos del centro y con fácil acceso para turistas y residentes.