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Se terminaron las vacaciones: Messi regresa a Miami para sumarse al Inter luego de su descanso en Rosario

El astro argentino tomará un vuelo a Estados Unidos luego de haber disfrutado unos días en familia en su ciudad natal.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Messi regresa a Miami para sumarse al Inter luego de su descanso en Rosario.
Messi regresa a Miami para sumarse al Inter luego de su descanso en Rosario. Foto: REUTERS
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Lionel Messi regresará a Miami tras pasar unos días de vacaciones con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y el resto de su familia en la ciudad santafesina de Rosario. El capitán de la Selección Argentina había llegado a la ciudad en un vuelo privado tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Durante su estadía en suelo santafesino, aprovechó para visitar a su padre Jorge y presenciar un partido de Leones FC, club del cual es propietario y que lidera su hermano Matías.

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Messi en Rosario Foto: NA

En tanto, aunque el cuerpo técnico del Inter Miami aún no dio a conocer cuándo se reincorporará Messi a los entrenamientos, se estima que el futbolista podría reaparecer el próximo sábado, cuando el equipo estadounidense se medirá como local frente a Columbus Crew en una nueva fecha de la MLS.

La agenda con Inter Miami y los plazos para volver a las canchas

Aunque el cuerpo técnico de la franquicia de Florida aún no ratificó de manera formal el día exacto en que Messi volverá a estar dentro de una cancha, los plazos del calendario deportivo abren diversas posibilidades para su reaparición pública y futbolística en el corto plazo.

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La primera alternativa en agenda se presentará este mismo sábado, jornada en la que Inter Miami se medirá en condición de local frente a Columbus Crew en una nueva fecha de la MLS. Si bien no está confirmada su presencia dentro del campo de juego para dicho compromiso en el Nu Stadium, no se descarta que el atacante asista a las instalaciones del estadio para presenciar el partido desde el sector de palcos junto a su esposa e hijos.

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En caso de que no sea en el compromiso por la liga local, la vuelta del diez del Inter Miami a la competencia oficial podría ser el miércoles 5 de agosto, fecha en la que el conjunto de Guillermo Hoyos debute en la Leagues Cup enfrentando a San Luis.

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Lionel Messi; Inter Miami. Foto: Reuters

Dibu Martínez quiso ayudar a un amigo, quedó atrapado en el barro y fue rescatado por vecinos

En sus vacaciones después del Mundial 2026, Emiliano Dibu Martínez decidió volver a Mar del Plata para disfrutar del descanso con sus familiares. El arquero de la Selección Argentina protagonizó una situación inesperada cerca de su ciudad de origen y todo quedó grabado.

El campeón del mundo se quedó varado con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres —a unos 37 kilómetros de “La Feliz”— que se volvió difícil de transitar debido a las lluvias.

Así fue el rescate a Dibu Martínez. Crédito del video.
Emiliano Dibu Martínez posa con sus rescatistas. Foto: Instagram @info7600mdp

Según informó el diario La Capital, vecinos locales ayudaron al Dibu y estuvieron trabajando durante más de tres horas para sacar dos vehículos del barro. Tras el éxito del operativo, el arquero mostró su agradecimiento por el gesto y les regaló su camperón oficial de la Selección. Además, firmó varios autógrafos y se sacó fotos con sus rescatistas.

Lionel MessiInter MiamiRosario
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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