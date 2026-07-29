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Lionel Messi se sumó a los entrenamientos del Inter Miami: cuándo jugaría su primer partido después del Mundial

Después de unos días de descanso en Argentina tras disputar la Copa del Mundo, el capitán de la Selección regresó a Estados Unidos. Cuál es su próximo compromiso.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Lionel Messi, Inter Miami.
Lionel Messi, Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
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Lionel Messi ya está de regreso en Estados Unidos. Tras unos días de descanso junto a su familia en Rosario, el capitán de la Selección argentina volvió a sumarse a los entrenamientos del Inter Miami, que espera contar con su máxima figura para los próximos compromisos de la temporada.

La institución de Florida compartió imágenes de la llegada del rosarino al predio de entrenamiento. En las publicaciones se lo vio relajado y acompañado de uno de sus compañeros inseparables fuera de la cancha: el mate.

Antes de reincorporarse al equipo, Messi aprovechó su estadía en Argentina para pasar tiempo con sus seres queridos. Durante esos días visitó a su padre, Jorge Messi, y también estuvo presente en actividades vinculadas a Leones, la entidad presidida por su hermano Matías Messi.

El delantero había viajado directamente a Rosario una vez finalizada su participación en el Mundial, sin sumarse a la delegación que regresó junto al entrenador Lionel Scaloni y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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El astro argentino volvió a los entrenamientos Foto: Reuters (Hannah Mckay)

¿Cuándo volvería a jugar Lionel Messi con Inter Miami?

Aunque el club todavía no confirmó oficialmente la fecha de su regreso competitivo, todo indica que el astro argentino podría reaparecer el próximo 5 de agosto, cuando Inter Miami enfrente a San Luis en el comienzo de una nueva edición de la Leagues Cup.

La intención del cuerpo técnico es que el futbolista retome el ritmo de entrenamiento de manera progresiva luego de la exigencia física acumulada durante la Copa del Mundo y del breve período de vacaciones.

Mientras tanto, las Garzas tendrán actividad este fin de semana frente a Columbus Crew por la MLS. Si bien no se espera que sea parte de la convocatoria, existe la posibilidad de que asista al estadio para acompañar a sus compañeros desde uno de los palcos junto a su familia.

Por qué Messi no jugará el All Star de la MLS

Otro de los temas que rodeó el regreso de Messi fue su ausencia en el tradicional All Star Game, el partido que reúne a las principales figuras de la MLS y la Liga MX.

Lionel Messi se retiró en los últimos minutos del duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union. Foto: Reuters (Sam Navarro)

La liga estadounidense confirmó que tanto Messi como Rodrigo De Paul quedaron exceptuados de participar en el encuentro debido a su reciente participación en el Mundial, donde ambos llegaron hasta las instancias decisivas con la Selección argentina.

La decisión evita cualquier sanción para los dos futbolistas del Inter Miami. El caso de Messi había generado expectativa porque en temporadas anteriores su ausencia en este evento fue motivo de debate. Desde su desembarco en la MLS, el rosarino todavía no logró disputar el partido de las estrellas por distintos motivos entre convocatorias, lesiones y cuestiones físicas.

Lionel MessiRosarioInter Miami
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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