Franco Colapinto hace historia en la Fórmula 1: ya figura entre los pilotos más consistentes de todos los tiempos

Franco Colapinto figura entre los pilotos más consistentes de todos los tiempos de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

La regularidad suele ser una virtud silenciosa en la Fórmula 1. No genera los titulares que provocan las victorias, poles o los podios, pero puertas adentro de cada equipo es un valor tan preciado como la velocidad. Y en ese terreno, Franco Colapinto acaba de alcanzar una marca que lo ubica entre los nombres más destacados de la historia de la categoría.

Con su llegada a la bandera a cuadros en el Gran Premio de Hungría, disputado este domingo en el Hungaroring, el piloto argentino alcanzó las 28 carreras consecutivas terminadas, una cifra que lo convierte en el undécimo corredor con mayor cantidad de competencias finalizadas de manera ininterrumpida en la historia de la Fórmula 1.

La estadística, difundida por el sitio especializado Big Data F1, comenzó a construirse el día de su debut con Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025 y se mantiene vigente hasta la actualidad. En ese lapso, el bonaerense completó todas las carreras dominicales que inició con la escudería francesa, una muestra de confiabilidad mecánica, gestión de carrera y cuidado del material pocas veces vista en un piloto tan joven.

Luego del GP de Hungría, Franco Colapinto alcanzó las 28 carreras consecutivas terminadas en la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto y una marca histórica de regularidad en la Fórmula 1

Hay un detalle importante detrás del registro. El Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 no forma parte del cálculo debido a que Colapinto ni siquiera pudo tomar la largada por una falla mecánica en su Alpine. Como la estadística contempla únicamente las carreras que un piloto efectivamente inicia, el argentino presenta un llamativo balance de 28 largadas y 28 llegadas en Grandes Premios.

La dimensión del logro se aprecia mejor al observar la nómina de pilotos que aparecen por delante suyo. El récord absoluto pertenece a Lewis Hamilton, que completó 62 carreras consecutivas entre Gran Bretaña 2018 y Países Bajos 2021. Detrás figuran nombres de peso como Oscar Piastri (44), Max Verstappen (43), George Russell (40) y Kimi Räikkönen (38). Más cerca aparecen Daniel Ricciardo (34), Nick Heidfeld (33), Carlos Sainz (31) y los 29 registros de Fernando Alonso y Charles Leclerc.

Colapinto comparte actualmente el undécimo puesto histórico con el piloto francés Esteban Ocon, quien también acumula 28 competencias consecutivas terminadas entre Mónaco 2025 y Hungría 2026.

Esteban Ocon (izquierda), Lando Norris (medio) y Franco Colapinto. Foto: Reuters (Gary Vázquez)

El valor de terminar carreras: por qué Alpine destaca el trabajo del argentino

Si bien el crecimiento de los calendarios modernos favorece este tipo de rachas (la temporada actual cuenta con 24 fechas, la más extensa de la historia), la estadística sigue reflejando una cualidad fundamental en el automovilismo de élite: la capacidad de evitar errores, minimizar daños y llevar el auto hasta el final.

En Alpine valoran especialmente ese aspecto. Cada abandono implica no solo una pérdida deportiva, sino también costos económicos considerables bajo las estrictas limitaciones presupuestarias que rigen en la Fórmula 1 actual. En ese contexto, la consistencia del piloto de Pilar se transformó en uno de sus principales activos.

La cifra adquiere todavía más relevancia cuando se la cruza con otro dato. Gracias a esa continuidad, Colapinto se ubica como el tercer piloto con más vueltas completadas en carrera durante 2026, con 621 giros acumulados. Solo lo superan Hamilton, con 629, y el líder del campeonato, Kimi Antonelli, con 624.

Colapinto se ubica como el tercer piloto con más vueltas completadas en carrera durante 2026, con 621 giros. Foto: X @AlpineF1Team

El presente de Colapinto en Alpine: regularidad sin resultados destacados

Sin embargo, la solidez estadística no siempre estuvo acompañada por resultados destacados en las últimas fechas. El rendimiento del Alpine fue perdiendo competitividad y eso alejó al argentino de la zona de puntos.

En Hungría, por ejemplo, Colapinto partió desde la décima tercera posición, ganó dos posiciones en la largada y llegó a ubicarse momentáneamente dentro del Top 10. Sin embargo, el tráfico y las limitaciones de ritmo del A526 terminaron condicionando su carrera.

Más allá de un fin de semana discreto, Colapinto sigue siendo bien considerado por los analistas especializados. El tradicional Power Rankings, elaborado por un panel independiente de cinco jueces que evalúa el rendimiento de cada piloto sin tener en cuenta el potencial de su auto, lo ubica en el décimo lugar de la clasificación general de la temporada. Su promedio anual es de 6,1 puntos, aunque en Hungría recibió una calificación de 5 sobre 10, una de las más bajas de su campaña.