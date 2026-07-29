El árbitro Slavko Vincic rompió el silencio tras la final del Mundial 2026 y dio detalles de su intercambio con Lionel Messi

Slavko Vincic reveló detalles del intercambio que tuvo con Lionel Messi en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Lee Smith)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España quedará en la historia por la consagración de “La Roja”, pero también por haber sido el último gran desafío de Slavko Vincic. El árbitro esloveno, de 46 años, habló por primera vez sobre la experiencia de dirigir el encuentro más importante del fútbol mundial, apenas días después de anunciar su retiro de la actividad profesional.

El juez reconoció que la noticia de su designación para la final le generó una mezcla de emoción, orgullo y una enorme responsabilidad: “Al principio fue un shock. Después me sentí orgulloso de nuestro equipo arbitral, que representaría a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo”.

Además, agradeció la confianza depositada por la FIFA y por Pierluigi Collina, máximo responsable del arbitraje internacional. “Sabía que era una gran responsabilidad. Teníamos que estar a la altura de esa confianza y llevar el partido a buen término”, agregó Vincic.

Qué dijo Slavko Vincic sobre Lionel Messi tras la final del Mundial

Uno de los episodios que más repercusión tuvo durante el partido fue una conversación entre Vincic y Lionel Messi en pleno desarrollo del encuentro.

Slavko Vincic reveló detalles de la preparación de la final del Mundial 2026 y respaldó el uso del VAR en el fútbol. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Consultado sobre el contenido de ese intercambio, el árbitro eligió mantener la reserva y no revelar detalles del diálogo. Sin embargo, sí dejó una definición contundente sobre el comportamiento del capitán argentino.

“Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta”, respondió. La declaración del esloveno puso fin a las especulaciones surgidas tras el partido y resaltó la actitud del rosarino durante una final cargada de tensión y emociones.

Cómo preparó el árbitro esloveno el partido entre Argentina y España

Dirigir una final del mundo requiere una preparación minuciosa. Vincic reveló que junto a su equipo dedicó varios días al análisis detallado de ambos seleccionados antes del encuentro decisivo.

Slavko Vincic expulsó por doble amarilla a Enzo Fernández en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

“Estudiamos las características de los futbolistas, cómo reaccionan durante las interrupciones y qué tipo de juego desarrollan. Pero es imposible preparar absolutamente todo. Cada partido tiene su propia historia”, explicó.

El esloveno también contó que los primeros minutos son fundamentales para definir el criterio arbitral que se aplicará durante todo el juego: “Hay que decidir si empezar con advertencias o con tarjetas. Es algo que se adquiere con la experiencia. A veces sale mejor y otras peor”.

El respaldo de Vincic al VAR y el legado de una final sin polémicas

A diferencia de otros encuentros del Mundial 2026 que estuvieron rodeados de controversias arbitrales, la final transcurrió sin cuestionamientos significativos sobre la actuación de la terna. Para Vincic, ese silencio posterior fue la mejor señal de que el trabajo realizado fue correcto: “Creo que nuestra estrategia arbitral fue la adecuada”.

La terna arbitral que acompañó a Slavko Vincic en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

El árbitro también defendió el uso de la tecnología en el fútbol moderno y aseguró que actualmente resulta imposible imaginar una final sin la asistencia del VAR. “Se puede corregir un error revisando la grabación. Con la velocidad que tiene el fútbol actual, es imposible verlo todo. No me imagino arbitrar sin la ayuda de la tecnología”, sentenció.

Con su retiro tras la final del Mundial 2026, Slavko Vincic cerró una carrera que alcanzó su punto más alto en el partido más importante del planeta. Y, paradójicamente, lo hizo logrando el objetivo que todo árbitro persigue: que el protagonismo quede en los futbolistas y no en las decisiones arbitrales.