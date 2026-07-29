FIFA abrió un proceso disciplinario contra la AFA y jugadores de Argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes ante España

La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas". Foto: Web.

La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino luego de una serie de episodios que marcaron el tramo final del Mundial 2026. La investigación alcanza tanto a la AFA como a futbolistas y miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina, en un expediente que combina dos focos sensibles: la bandera de Malvinas exhibida tras la semifinal ante Inglaterra y los incidentes ocurridos al término de la final frente a España.

Según la actualización disciplinaria publicada por el propio organismo, la Comisión Disciplinaria abrió actuaciones contra la AFA por posibles incumplimientos de cuatro artículos del Código Disciplinario de la FIFA: el artículo 13.2.c, referido al uso de un evento deportivo para manifestaciones no deportivas; el artículo 14.5, vinculado a conducta incorrecta del equipo; el artículo 15, sobre discriminación y abuso racista; y el artículo 17, relacionado con orden y seguridad en los partidos.

El expediente se da en un contexto de enorme repercusión internacional, ya que la Selección Argentina quedó envuelta en polémicas luego de su victoria en semifinales ante Inglaterra y de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La bandera de Malvinas ante Inglaterra, uno de los puntos centrales del expediente

Uno de los hechos que analiza la FIFA está relacionado con la exhibición de mensajes considerados inapropiados durante partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Entre ellos aparece la pancarta de Malvinas mostrada tras el duelo contra Inglaterra, un gesto que generó repercusión política y diplomática por tratarse de una disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido.

La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra. Foto: Web.

La normativa de FIFA restringe la utilización de competiciones oficiales para mensajes políticos, ideológicos o no deportivos, motivo por el cual el organismo incluyó este episodio dentro del análisis disciplinario contra la AFA.

En el comunicado oficial también se menciona que la investigación contempla posibles cánticos y gestos discriminatorios, demoras en inicios de partidos, incumplimientos de protocolos de seguridad, mensajes inapropiados de equipo y espectadores, y lanzamiento de objetos por parte de hinchas en distintos encuentros de Argentina durante el Mundial.

Los jugadores informados por FIFA tras la final entre Argentina y España

El segundo frente disciplinario apunta directamente a los incidentes registrados después del pitazo final de la final del Mundial 2026, en la que España venció 1-0 a Argentina y se consagró campeona del mundo.

La FIFA recibió el informe del fiscal disciplinario y de ética designado para investigar lo ocurrido en el cierre del partido y, en función de esa recomendación, abrió procedimientos contra Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino. También fue incluido el futbolista español Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

En el caso de Nahuel Molina y Leandro Paredes, la FIFA abrió actuaciones por posibles infracciones al artículo 14.1.i del Código Disciplinario, vinculado a agresión. Molina fue informado por dos cargos, uno consumado y otro en grado de tentativa, mientras que Paredes enfrenta tres cargos. Roberto Ayala también fue incluido por un cargo dentro de ese mismo artículo.

Además, FIFA abrió procedimientos por posible conducta antideportiva, bajo el artículo 14.1.b, contra Nahuel Molina, Thiago Almada y Gavi.

Qué pasó en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Los incidentes se produjeron apenas concluyó la final. Mientras los futbolistas españoles comenzaban los festejos por la obtención del título, se registraron empujones, discusiones y enfrentamientos entre integrantes de ambos planteles.

Diversos reportes señalaron que Leandro Paredes estuvo involucrado en un cruce con jugadores españoles y que Nahuel Molina también fue observado por su participación en los disturbios posteriores al encuentro.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

También quedó bajo observación la intervención de Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico argentino, señalado en reportes por un episodio con Dani Olmo durante la trifulca.

La escena ganó aún más impacto porque ocurrió en plena celebración española, en un cierre de Mundial que pasó de la emoción deportiva a una fuerte controversia disciplinaria.

Qué sanciones podrían recibir la AFA y los jugadores argentinos

Por ahora, la apertura del procedimiento no implica una sanción automática. FIFA informó que los involucrados tendrán la posibilidad de presentar su posición antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución.

Las consecuencias podrían ir desde advertencias y multas económicas hasta suspensiones para futbolistas o integrantes del cuerpo técnico, dependiendo de la gravedad que determine el organismo tras analizar informes, imágenes y descargos.

Para la AFA, el expediente representa un escenario delicado porque no se limita a un único episodio, sino que reúne varios posibles incumplimientos vinculados a conducta del equipo, seguridad, discriminación y manifestaciones no deportivas durante la Copa del Mundo.