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River ya tiene rival en la Copa Sudamericana: cuándo juega ante Independiente Santa Fe y cómo quedó el camino

River enfrentará a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La ida será en Colombia y la revancha en el Monumental.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Nicolás Otamendi, defensor de River Plate.
Nicolás Otamendi, defensor de River Plate. Foto: X @RiverPlate
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River Plate ya tiene definido su próximo desafío internacional. Después de varios días de espera, el equipo argentino conoció al rival que deberá superar para seguir con vida en la Copa Sudamericana: será Independiente Santa Fe, de Colombia, que avanzó desde el repechaje tras eliminar a Caracas de Venezuela. El cruce quedó confirmado luego de que el conjunto colombiano ganara la serie con autoridad, con un global de 5-0.

El equipo de Eduardo Coudet jugará una llave de alto voltaje, con ida en suelo colombiano y definición en el Estadio Monumental. La serie aparece como una prueba clave para el Millonario, que buscará hacerse fuerte en el plano continental y acercarse a las instancias decisivas del torneo.

Cómo llegó Independiente Santa Fe al cruce con River

Independiente Santa Fe llegó a esta instancia después de disputar el repechaje de la Copa Sudamericana. El conjunto colombiano venía de competir en la Copa Libertadores, donde terminó tercero en su grupo, situación que le permitió pasar a los playoffs del segundo torneo continental de la Conmebol.

El "Millo" ya tiene rival en los octavos de Sudamericana
Independiente de Santa Fe Foto: Instagram @santafe_oficial

En esa fase, Santa Fe se enfrentó a Caracas y no dejó dudas. Primero ganó 2-0 como local y luego volvió a imponerse, esta vez por 3-0 en Venezuela. Con ese resultado, selló su clasificación a octavos y se ganó el derecho de enfrentar a River, uno de los candidatos fuertes por historia, plantel y peso internacional.

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El equipo colombiano enfrentará a River
Independiente de Santa Fe Foto: Instagram @santafe_oficial

El equipo colombiano cuenta con nombres de experiencia y jugadores determinantes en ataque. Entre los protagonistas de la serie ante Caracas aparecieron Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, quienes fueron importantes para inclinar la llave a favor del conjunto bogotano.

Cuándo juega River ante Independiente Santa Fe

La serie entre River e Independiente Santa Fe se disputará a dos partidos. El encuentro de ida se jugará en Colombia, mientras que la revancha tendrá lugar en Buenos Aires. Según el calendario previsto, el primer duelo será durante la semana del 11 al 13 de agosto, y la vuelta se disputará entre el 18 y el 20 de agosto.

De acuerdo con el fixture disponible, la ida está programada para jugarse en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, mientras que la revancha figura en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

Gimnasia vs River por el Torneo Clausura 2026
Ángel Correa; Gimnasia vs River por el Torneo Clausura. Foto: X @RiverPlate

Este orden de localías puede ser un factor importante. River deberá intentar sacar un resultado positivo en la altura y en un contexto siempre exigente como Bogotá, para luego definir la clasificación ante su gente en Núñez. La posibilidad de cerrar la llave como local representa una ventaja deportiva que el Millonario buscará aprovechar.

El camino de River si avanza a cuartos de final

El cuadro de la Copa Sudamericana también dejó establecido el posible camino de River en caso de superar a Santa Fe. Si el equipo argentino logra meterse entre los ocho mejores, enfrentará al ganador de la serie entre Vasco da Gama y Olimpia, otro cruce con peso propio dentro del continente.

Además, el cuadro abre la puerta a un escenario cargado de expectativa: una hipotética semifinal contra Boca, siempre y cuando ambos equipos avancen en sus respectivas llaves. El Xeneize también sigue en carrera luego de superar su cruce de repechaje ante O’Higgins por penales.

Aunque todavía falta mucho para pensar en ese posible Superclásico internacional, la sola posibilidad ya empieza a generar ruido entre los hinchas y en el ambiente del fútbol sudamericano.

River PlateCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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