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Enzo Fernández, en el centro de un escándalo: el duro pedido de un periodista inglés contra Argentina por Malvinas

Un periodista británico pidió un castigo ejemplar contra Enzo Fernández y la Selección Argentina tras la investigación de la FIFA por la bandera de Malvinas exhibida en el Mundial 2026.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Gol de Enzo Fernández ante Egipto en el Mundial 2026.
Gol de Enzo Fernández ante Egipto en el Mundial 2026. Foto: EFE
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La Selección Argentina vuelve a quedar en el centro de una fuerte polémica internacional después de que la FIFA abriera un expediente disciplinario contra la AFA por distintos episodios ocurridos durante el Mundial 2026, entre ellos la exhibición de una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras el triunfo ante Inglaterra en semifinales.

El tema escaló con fuerza en las últimas horas luego de que el periodista inglés Henry Winter reclamara una sanción “sustancial” contra Argentina y apuntara directamente contra Enzo Fernández, uno de los futbolistas más mencionados en el debate público británico por su condición de jugador del Chelsea y residente fiscal en el Reino Unido.

La propuesta que encendió la polémica en Inglaterra

Durante su participación en un programa conducido por Piers Morgan, Winter sostuvo que una simple multa económica no tendría verdadero impacto para la Argentina, especialmente después de los ingresos deportivos y comerciales generados por su campaña mundialista. Según el periodista, la FIFA debería aplicar una medida mucho más fuerte si pretende enviar un mensaje disciplinario real.

Enzo Fernández, el autor de la histórica remontada de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La frase que más repercusión generó fue su propuesta vinculada a Enzo Fernández. Winter planteó que, si dependiera del gobierno británico, redireccionaría parte de los impuestos que paga el mediocampista en el Reino Unido hacia la defensa de las Islas Malvinas. La declaración provocó rechazo inmediato entre usuarios argentinos en redes sociales y reavivó una discusión histórica que excede ampliamente al fútbol.

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Valentina Cervantes rompió el silencio tras la final del Mundial y le dedicó un mensaje a Enzo Fernández

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Por qué la FIFA investiga a la AFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos de distintos artículos de su Código Disciplinario. El expediente incluye el uso de mensajes considerados ajenos al ámbito deportivo, problemas de conducta, posibles expresiones discriminatorias, fallas de seguridad, retrasos en partidos, incumplimientos de protocolos y lanzamiento de objetos por parte de espectadores.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la bandera con la inscripción“Las Malvinas son argentinas”, mostrada por futbolistas argentinos luego de la victoria contra Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta. De acuerdo con los reportes, la FIFA analiza si esa imagen puede encuadrarse como una manifestación política dentro de una competencia oficial.

La sanción deportiva que pidió Winter para Argentina

Además de cuestionar la utilidad de una multa, Henry Winter fue más allá y sugirió que la FIFA debería castigar a la Argentina quitándole uno de los partidos previstos para el Mundial 2030, edición que tendrá carácter centenario. Para el periodista inglés, esa sería una medida con verdadero peso simbólico para un país profundamente identificado con el fútbol.

La expulsión de Enzo Fernández en la final del Mundial 2026.
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí. Foto: REUTERS

El planteo generó una fuerte reacción porque toca un punto sensible: la Argentina fue designada como una de las sedes que albergará encuentros del Mundial 2030 en el marco de la conmemoración de los 100 años de la primera Copa del Mundo. Aunque Winter reconoció que no cree que la FIFA se anime a tomar una decisión de ese calibre, su declaración instaló nuevamente el debate sobre los límites entre política, identidad nacional y deporte.

Enzo Fernández, Argentina y una controversia que cruza fronteras

El nombre de Enzo Fernández quedó especialmente expuesto por su presente en el fútbol inglés. El mediocampista argentino juega en la Premier League, una de las ligas más influyentes del mundo, y cada gesto vinculado a la Selección suele tener repercusión inmediata en la prensa británica. En este caso, Winter utilizó esa conexión para endurecer su postura y llevar la discusión al terreno tributario y diplomático.

Sin embargo, el expediente de FIFA no se limita únicamente a la bandera. También se abrió otro procedimiento por los incidentes posteriores a la final entre Argentina y España, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Entre los nombres mencionados aparecen Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala y el español Gavi, todos bajo análisis por distintos episodios registrados tras el partido.

Qué sanciones podrían recibir los jugadores investigados

Según la información difundida, Nahuel Molina enfrenta cargos por agresión, mientras que Leandro Paredes suma varias acusaciones bajo la misma figura. En el caso de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, también aparece mencionado dentro del apartado disciplinario relacionado con agresiones.

El Código Disciplinario de la FIFA contempla sanciones que pueden incluir suspensiones por partidos o por un período determinado cuando se comprueban agresiones contra rivales u otras personas dentro del marco de una competencia oficial. Por ahora, los involucrados tendrán la posibilidad de presentar su descargo antes de que la Comisión Disciplinaria tome una resolución definitiva.

Enzo FernándezSelección ArgentinaPolémica
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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