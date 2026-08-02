Como España, pero en Buenos Aires: cómo es y cómo llegar al pueblito que mantiene viva la influencia catalana

San Mayol Foto: Wikipedia

A poco más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un pequeño pueblo que llama la atención por una característica inusual: su marcada influencia española. Se trata de San Mayol, una localidad del partido de Tres Arroyos que conserva construcciones de estilo catalán y un ambiente que remite a los antiguos pueblos europeos.

Con poco más de 50 habitantes, este destino bonaerense se transformó en una alternativa para quienes buscan escapadas tranquilas, lejos del movimiento de los grandes centros urbanos. Su patrimonio arquitectónico y la vida apacible de campo son parte de su principal atractivo.

El pueblo bonaerense que mantiene viva la influencia catalana

Caminar por San Mayol implica encontrarse con calles de tierra, construcciones históricas y detalles arquitectónicos que recuerdan a la región de Cataluña. El legado de los inmigrantes que llegaron a la zona sigue presente en distintas edificaciones que forman parte de la identidad local.

A pocos kilómetros de Tres Arroyos, existe un pueblo mínimo con una postal imposible Foto: Wikipedia

Entre los sitios más destacados se encuentra la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, uno de los edificios más emblemáticos del pueblo. También sobresalen las conocidas “Casas Inversas”, una particularidad arquitectónica que despierta la curiosidad de quienes visitan la localidad.

La tranquilidad del entorno convierte a San Mayol en una propuesta ideal para quienes desean realizar turismo rural, disfrutar del paisaje pampeano y descubrir historias ligadas a la inmigración europea en la provincia de Buenos Aires.

Qué hacer en San Mayol durante una visita

Además de recorrer el casco urbano, los visitantes pueden conocer distintos puntos históricos que reflejan el desarrollo de la comunidad a lo largo de los años.

Un detalle que desconcierta a cualquier GPS: sus calles no tienen nombre Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Entre las actividades más recomendadas se encuentran:

Recorrer las calles de tierra y observar las construcciones de estilo catalán.

Visitar la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús .

Conocer las famosas Casas Inversas .

Explorar la antigua estación ferroviaria.

Visitar el histórico edificio de la Juventud Agraria .

Pasar por la tradicional Esquina Catalana .

Realizar visitas guiadas para conocer la historia local.

Participar de la Fiesta Patronal, que se celebra cada 12 de mayo.

Dónde queda y cómo llegar a San Mayol

San Mayol está ubicado en el partido de Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros de la ciudad cabecera del distrito.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es necesario recorrer algo más de 500 kilómetros por la Ruta Nacional 3, en un viaje que demanda alrededor de seis horas y media en automóvil. Una vez en Tres Arroyos, resta un trayecto corto hasta este pequeño pueblo que conserva intacto su espíritu europeo y se presenta como una de las escapadas más singulares de la provincia.