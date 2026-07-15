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El cobarde cachetazo desde atrás de Bellingham a Valentín Barco tras el pase a la final de Argentina

El mediocampista inglés golpeó de atrás el actual futbolista de Chelsea. Mirá el momento en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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El cruce de Jude Bellingham con Valentín Barco en el Mundial 2026.
El cruce de Jude Bellingham con Valentín Barco en el Mundial 2026. Foto: Captura de video.
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Con el pase de la Argentina a la final del Mundial 2026, Jude Bellingham le pegó un cachetazo desde atrás a Valentín Barco, que provocó un pequeño tumulto que no pasó a mayores por la intervención de otros futbolistas.

Cuando el árbitro pitó el final, el volante del Chelsea se acercó a abrazo masivo en la mitad de la cancha, en el que estaban Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros.

El golpe de Jude Bellingham a Valentin Barco en la semifinal del Mundial 2026. Video: @liberta___depre

En ese momento, el volante inglés irrumpió en la celebración con un cobarde cachetazo desde atrás en la cabeza al mediocampista.

El ex jugador de Boca reaccionó con un empujón. Rápidamente, los separaron y la situación no pasó a mayores, en medio de los festejos de la Selección Argentina tras la heroica clasificación a la final.

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La eufórica celebración de la Selección Argentina tras el empate transitorio de Enzo Fernández ante Inglaterra. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra en un partido para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.

Los Tres Leones se habían puesto en ventaja en el inicio del complemento a través de Anthony Gordon, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta la historia gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Mundial 2026Selección ArgentinaJude BellinghamValentín Barco
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Matias Greisert

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