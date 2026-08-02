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Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami después del Mundial 2026: así fue su regreso a la MLS

El capitán de la Selección Argentina ingresó en el segundo tiempo del empate 2-2 contra Columbus Crew y se llevó una gran ovación. Rodrigo De Paul fue titular.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami después del Mundial 2026.
Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami después del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
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Después de su participación en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a sumar minutos con la camiseta del Inter Miami. El capitán de la Selección Argentina ingresó en el segundo tiempo del empate 2 a 2 contra Columbus Crew en el Nu Stadium, por la decimoctava fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El comienzo del partido se demoró por las malas condiciones climáticas, por lo que los hinchas debieron esperar más de lo previsto el regreso de Leo a las canchas. El encuentro también contó con la presencia de Rodrigo De Paul.

El equipo de Florida empezó ganando con un gol del uruguayo Luis Suárez, luego el brasileño Casemiro, que hizo su debut con las “Garzas”, igualó el encuentro con un gol en contra. Ya sobre el final de la primera parte, Noah Allen marcó para que el local se vuelva a poner en ventaja. El empate del Columbus Crew llegaría a los 84’, de la mano del español Brais Méndez.

El capitán de la Selección Argentina tuvo minutos en el empate 2-2 contra Columbus Crew.
Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami después del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Con este resultado, Inter Miami alcanzó el segundo puesto de la Conferencia Este, por detrás de Nashville, que igualó 2-2 frente a DC United, ambos con grandes posibilidades de avanzar a los play off, en busca del título de la MLS.

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Precisamente, la próxima fecha el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos enfrentará a Nashville como visitante en el GEODIS Park, en un partido que está programado para el sábado 15 de agosto a las 21.30 (hora argentina).

Lionel Messi volvió a las canchas tras el Mundial 2026

Messi, por su parte, comenzó el encuentro en el banco de suplentes y recién ingresó a los 9 minutos del segundo tiempo, en lo que significó su regreso a la actividad tras disputar el Mundial. El capitán de la Selección Argentina venía de una exigente competencia internacional, en la que alcanzó la final pero cayó por 1 a 0 ante España en el partido decisivo disputado en Nueva Jersey. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió preservar físicamente al rosarino y darle descanso desde el inicio, dosificando su carga de minutos después de varias semanas de intensa actividad.

Su ingreso fue uno de los momentos más esperados por los hinchas y generó una inmediata ovación en el estadio. Cada vez que tomó contacto con la pelota despertó la expectativa del público, que aguardaba alguna de sus habituales apariciones decisivas.

El capitán de la Selección Argentina tuvo minutos en el empate 2-2 contra Columbus Crew.
Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami después del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

A pesar del desgaste acumulado por los recientes compromisos internacionales, Messi mostró destellos de su calidad, participó en varias jugadas ofensivas y se asoció con sus compañeros en los metros finales. Sin embargo, en esta oportunidad no logró encontrar espacios suficientes para marcar diferencias ni pudo convertir, por lo que su regreso terminó sin festejo personal en el marcador.

Quien sí formó parte del once titular fue Rodrigo De Paul, otro de los futbolistas argentinos que había participado del Mundial. El mediocampista volvió a ser una pieza importante en el funcionamiento del equipo gracias a su despliegue, intensidad y capacidad para conectar la mitad de la cancha con el ataque. Desde el arranque buscó imponer dinamismo en la circulación de la pelota y colaboró tanto en la recuperación como en la generación de juego.

Lionel MessiInter Miami
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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