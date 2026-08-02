comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Almirante Brown estrena una camiseta con el diseño de la bandera de la Selección en honor a las Islas Malvinas: dónde comprarla

El club de La Matanza presentó su nueva casaca en la previa del partido contra Racing de Córdoba por la Primera Nacional. Cómo es y dónde conseguirla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La camiseta de Almirante Brown con el diseño de la bandera de la Selección Argentina en honor a las Islas Malvinas.
La camiseta de Almirante Brown con el diseño de la bandera de la Selección Argentina en honor a las Islas Malvinas. Foto: Instagram @clubalmirantebrown
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El triunfo de la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra sigue dando que hablar no sólo por la importancia del partido, sino también por la bandera histórica que ya es un símbolo nacional. Mientras el mensaje se replica en todas las canchas del fútbol argentino, el club Almirante Brown decidió ir más allá y este domingo estrena una camiseta homenaje dedicada a las Islas Malvinas.

El club de La Matanza presentó su nueva casaca en la previa del partido contra Racing de Córdoba por la Primera Nacional y rápidamente se volvió sensación en redes sociales.

Cómo es la camiseta de Almirante Brown en homenaje a las Islas Malvinas

“Te presentamos nuestra camiseta homenaje a nuestras Islas Malvinas, que será estrenada ante Racing de Córdoba este domingo”, se lee en las redes de Almirante Brown.

El detalle de la nueva camiseta de Almirante Brown
La camiseta de Almirante Brown con el diseño de la bandera de la Selección Argentina en honor a las Islas Malvinas. Foto: Instagram @clubalmirantebrown

El diseño encuentra su inspiración en la histórica semifinal ante los ingleses y toma como referencia la bandera que mostraron los jugadores de la Selección, una imagen que se volvió viral y recorrió el mundo entero.

Contenido Recomendado

Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina:el proyecto que une fútbol, historia y soberanía

Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina: el proyecto que une fútbol, historia y soberanía

Malvinas:una empresa chilena negocia participar del megaproyecto petrolero Sea Lion que impulsa Reino Unido

Malvinas: una empresa chilena negocia participar del megaproyecto petrolero Sea Lion que impulsa Reino Unido

En cuanto a la estética, la camiseta posee los colores celeste y blanco en sus franjas. En el centro aparece la frase “Las Malvinas son Argentinas”, la cual ocupa un lugar preponderante.

Un detalle no menor es que el diseño del texto respeta fielmente la tipografía original de la bandera que los futbolistas de la Scaloneta desplegaron ante los ingleses.

El club de la zona oeste del conurbano bonaerense estrenará esta camiseta en la fecha 23 de la Primera Nacional, frente a Racing de Córdoba en el estadio Fragata Sarmiento, a partir de las 15.

El detalle de la nueva camiseta de Almirante Brown
La camiseta de Almirante Brown con el diseño de la bandera de la Selección Argentina en honor a las Islas Malvinas. Foto: Instagram @clubalmirantebrown

Además, posee un parche con el mapa de las Islas Malvinas, mientras que en los números de los jugadores se puede ver la silueta de Lionel Messi con su clásico festejo señalando al cielo.

Cómo conseguirla

Aquellos hinchas que deseen obtener este modelo de colección, que será utilizado por primera vez este domingo, ya pueden encontrarla disponible para la venta en la tienda oficial del club.

Equipos del fútbol argentino replicaron el mensaje de la Selección sobre Malvinas

Luego de que los jugadores del equipo de Lionel Scaloni celebraran la clasificación a la final con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”, distintos clubes del fútbol argentino replicaron el gesto durante los primeros partidos del Torneo Clausura.

Antes del inicio de sus respectivos encuentros, futbolistas de equipos de la Liga Profesional y del ascenso ingresaron al campo de juego con banderas y pancartas que llevaban la misma consigna. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron acompañadas por el aplauso de los hinchas presentes en los estadios.

La iniciativa surgió como una muestra de apoyo al plantel argentino luego del triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, un partido cargado de simbolismo por la histórica rivalidad deportiva y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

El gesto de los clubes se produjo en medio del debate que generó la imagen de la Selección. Mientras en Argentina fue interpretado como una expresión de apoyo al reclamo de soberanía, en el exterior despertó cuestionamientos e incluso se mencionó la posibilidad de que la FIFA analizara el caso por sus normas sobre manifestaciones políticas en el campo de juego.

Islas MalvinasAlmirante BrownCamiseta
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami después del Mundial 2026:así fue su regreso a la MLS

    Lionel Messi volvió a jugar con el Inter Miami después del Mundial 2026: así fue su regreso a la MLS

  2. Como España, pero en Buenos Aires:cómo es y cómo llegar al pueblito que mantiene viva la influencia catalana

    Como España, pero en Buenos Aires: cómo es y cómo llegar al pueblito que mantiene viva la influencia catalana

  3. Qué hay en la heladera de Nico Tagliafico y Caro Calvagni:una chef privada mostró todo lo que les cocina

    Qué hay en la heladera de Nico Tagliafico y Caro Calvagni: una chef privada mostró todo lo que les cocina

  4. Juan Román Riquelme habló de todo:la vuelta de Villa, el futuro de Zeballos y la ampliación de La Bombonera

    Juan Román Riquelme habló de todo: la vuelta de Villa, el futuro de Zeballos y la ampliación de La Bombonera

  5. Reunión urgente en Conmebol:la postura de Sudamérica ante la idea de la FIFA de privatizar el Mundial

    Reunión urgente en Conmebol: la postura de Sudamérica ante la idea de la FIFA de privatizar el Mundial
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico:“Celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión”

El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico: “Celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión”

Patricia Bullrich afirmó que quiere ser presidenta “después de la reelección” de Javier Milei

Prohibición de emitir para el Tesoro y 2/3 del Congreso para remover autoridades:la reforma del Banco Central que el Gobierno quiere aprobar en agosto

Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta:Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

Economía

ANSES confirmó cuándo cobran los DNI terminados en 8 y 9 en agosto:fechas clave y montos actualizados

ANSES confirmó cuándo cobran los DNI terminados en 8 y 9 en agosto: fechas clave y montos actualizados

De cuánto fue la inflación de julio:cuándo se conoce el dato del INDEC y qué estima el mercado

Buenas noticias de ANSES:qué grupo de beneficiarios cobrará hasta $120.000 en agosto 2026

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Internacionales

Donald Trump afirmó que alcanzó “las bases de un acuerdo” con Irán:incluiría la apertura “inmediata” del estrecho de Ormuz

Donald Trump afirmó que alcanzó “las bases de un acuerdo” con Irán: incluiría la apertura “inmediata” del estrecho de Ormuz

Descubren en Alemania diminutas esculturas de aves de 40.000 años que revelan el talento artístico de los primeros Homo Sapiens

Una avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca en Perú se estrelló y murieron 13 personas

Polémica en España:en plena crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez recomendó su playlist de verano y hubo una ola de críticas