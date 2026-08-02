Almirante Brown estrena una camiseta con el diseño de la bandera de la Selección en honor a las Islas Malvinas: dónde comprarla

La camiseta de Almirante Brown con el diseño de la bandera de la Selección Argentina en honor a las Islas Malvinas. Foto: Instagram @clubalmirantebrown

El triunfo de la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra sigue dando que hablar no sólo por la importancia del partido, sino también por la bandera histórica que ya es un símbolo nacional. Mientras el mensaje se replica en todas las canchas del fútbol argentino, el club Almirante Brown decidió ir más allá y este domingo estrena una camiseta homenaje dedicada a las Islas Malvinas.

El club de La Matanza presentó su nueva casaca en la previa del partido contra Racing de Córdoba por la Primera Nacional y rápidamente se volvió sensación en redes sociales.

Cómo es la camiseta de Almirante Brown en homenaje a las Islas Malvinas

“Te presentamos nuestra camiseta homenaje a nuestras Islas Malvinas, que será estrenada ante Racing de Córdoba este domingo”, se lee en las redes de Almirante Brown.

La camiseta de Almirante Brown con el diseño de la bandera de la Selección Argentina en honor a las Islas Malvinas. Foto: Instagram @clubalmirantebrown

El diseño encuentra su inspiración en la histórica semifinal ante los ingleses y toma como referencia la bandera que mostraron los jugadores de la Selección, una imagen que se volvió viral y recorrió el mundo entero.

En cuanto a la estética, la camiseta posee los colores celeste y blanco en sus franjas. En el centro aparece la frase “Las Malvinas son Argentinas”, la cual ocupa un lugar preponderante.

Un detalle no menor es que el diseño del texto respeta fielmente la tipografía original de la bandera que los futbolistas de la Scaloneta desplegaron ante los ingleses.

El club de la zona oeste del conurbano bonaerense estrenará esta camiseta en la fecha 23 de la Primera Nacional, frente a Racing de Córdoba en el estadio Fragata Sarmiento, a partir de las 15.

La camiseta de Almirante Brown con el diseño de la bandera de la Selección Argentina en honor a las Islas Malvinas. Foto: Instagram @clubalmirantebrown

Además, posee un parche con el mapa de las Islas Malvinas, mientras que en los números de los jugadores se puede ver la silueta de Lionel Messi con su clásico festejo señalando al cielo.

Cómo conseguirla

Aquellos hinchas que deseen obtener este modelo de colección, que será utilizado por primera vez este domingo, ya pueden encontrarla disponible para la venta en la tienda oficial del club.

Equipos del fútbol argentino replicaron el mensaje de la Selección sobre Malvinas

Luego de que los jugadores del equipo de Lionel Scaloni celebraran la clasificación a la final con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”, distintos clubes del fútbol argentino replicaron el gesto durante los primeros partidos del Torneo Clausura.

Antes del inicio de sus respectivos encuentros, futbolistas de equipos de la Liga Profesional y del ascenso ingresaron al campo de juego con banderas y pancartas que llevaban la misma consigna. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron acompañadas por el aplauso de los hinchas presentes en los estadios.

La iniciativa surgió como una muestra de apoyo al plantel argentino luego del triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, un partido cargado de simbolismo por la histórica rivalidad deportiva y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

El gesto de los clubes se produjo en medio del debate que generó la imagen de la Selección. Mientras en Argentina fue interpretado como una expresión de apoyo al reclamo de soberanía, en el exterior despertó cuestionamientos e incluso se mencionó la posibilidad de que la FIFA analizara el caso por sus normas sobre manifestaciones políticas en el campo de juego.