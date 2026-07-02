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En un shopping de zona sur abre el primer complejo de entretenimiento inmersivo: teatro, salas de escape y mucho más para estas vacaciones de invierno

Preguntas y respuestas sobre Los Simpson y sobre cine en general, experiencias musicales para los más chicos y opciones para todas las edades. Las entradas parten de los 15.000 y el ingreso es gratis presentando CUD.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Enigmax actividades inmersivas llega al shopping de Adrogué.
Enigmax actividades inmersivas llega al shopping de Adrogué. Foto: Captura
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Entre las propuestas para pasar tiempo en familia, y mantener entretenidos a los chicos durante las vacaciones de invierno, son muy valoradas las alternativas para salir a pasear sin pasar demasiado frío, y el espacio de entretenimiento inversivo que llega a un famoso shopping de Adrogué es el plan ideal: se trata de Enigmax.

Desde el 3 de julio se podrá disfrutar de experiencias inmersivas dentro de la seguridad de un centro comercial. En el Boulevard Shopping Adrogué abre un espacio permanente de Enigmax, una empresa argentina especializada justamente en crear juegos temáticos para compartir en grupo.

El complejo contará con tres salas temáticas, concebidas para ofrecer experiencias dinámicas y en constante renovación para un públicos de todas las edades, desde teatro a salas de escape, juegos de preguntas y respuestas y experiencias musicales.

Enigmax actividades inmersivas llega al shopping de Adrogué. Foto: Captura
Enigmax actividades inmersivas llega al shopping de Adrogué. Foto: Captura

Enigmax, un modelo itinerante único

Esta compañía nació en agosto de 2024 como un emprendimiento impulsado por el arquitecto Sebastián de María y el licenciado en Comercio Internacional Mariano Rizzuto. Juntos decidieron apostar por una nueva forma de entretenimiento basada en la participación activa de las personas. Empezaron testeando la idea con sus familiares y amigos en septiembre de ese año y recién en octubre abrieron las puertas al público. La propuesta comenzó a crecer a un ritmo superior al esperado.

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Así desarrollaron un modelo itinerante que se concretó en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires y de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.

“Comenzamos con funciones pequeñas para ganar experiencia y perfeccionar el producto. Hoy la demanda nos llevó a sumar dobles funciones en numerosas fechas y a pensar en una estructura permanente que nos permita seguir creciendo”, señala Rizzuto.

Uno de los hitos de la compañía fue la creación de “¿Quién asesinó a Beatriz?”, una experiencia pionera que combina teatro inmersivo, actuación en vivo y dinámicas inspiradas en las salas de escape, convirtiéndose en uno de los productos que impulsaron su crecimiento de la marca. Un espacio pensado para vivir historias compartidas que luego serán recordadas con alegría.

Los juegos experienciales llegaron a Adrogué de la mano de Enigmax. Foto: Enigmax

Cómo es Enigmax en Boulevard Shopping Adrogué

El nuevo complejo de Enigmax en Boulevard Shopping contará con tres salas diseñadas para adaptarse a distintas narrativas y formatos, permitiendo renovar periódicamente las experiencias y ampliar la oferta para niños, adolescentes, familias, parejas y grupos de amigos.

La propuesta busca transformar el concepto tradicional de entretenimiento, integrándose con la oferta gastronómica y comercial del centro comercial, para que los visitantes puedan combinar distintas actividades en una misma salida.

Los juegos experienciales llegaron a Adrogué de la mano de Enigmax. Foto: Enigmax

“Queremos que las personas se conviertan en protagonistas de sus propias historias. Enigmax nació con la idea de generar experiencias memorables, donde la sorpresa y la interacción sean protagonistas”, afirma De María, quien además es el responsable creativo de la compañía, encargado de la creación de escenarios, personajes y guiones.

Precios de Enigmax en Adrogué

Los precios de las actividades varían, a partir de los 15.000 pesos. EN algunos casos hay que pagar una tasa extra, y todos los valores pueden consultarse en la web oficial de Enigmax. Ahí mismo se realiza la compra de entradas.

Además, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente ingresan sin cargo presentando su certificado (físico o digital) y DNI al llegar. El acompañante también ingresará sin costo únicamente si el certificado lo indica. Para asegurar tu cupo, te recomendamos avisarnos al realizar tu reserva.

Los juegos experienciales llegaron a Adrogué de la mano de Enigmax. Foto: Enigmax

Una propuesta que invita a dejar por un momento las pantallas y vivir historias en primera persona.

JuegosVacaciones de inviernoAdrogué
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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