La mamá de Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su esposo Jorge: qué dijo Celia Cuccittini

Jorge Messi y Celia Cuccittini Foto: Redes

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, expresó su dolor tras la muerte de Jorge Messi, su esposo y padre de sus cuatro hijos. La mujer rompió el silencio a través de un mensaje que envió este lunes a un programa de televisión.

“Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible”, escribió Celia en un mensaje de texto que la periodista Marina Calabró leyó al aire en América TV, aunque sin brindar mayores detalles sobre la conversación que mantuvieron.

El primer mensaje de Celia Cuccittini tras la muerte de Jorge Messi. Crédito: Primicias Ya

Se trata de las primeras palabras públicas de la mujer de 66 años, quien en los últimos meses permaneció junto a su esposo y lo acompañó durante el tratamiento por la grave enfermedad que atravesaba.

Por estas horas, Lionel Messi se encuentra en su casa de Funes, rodeado por sus familiares más cercanos. El capitán argentino llegó desde Estados Unidos el sábado por la noche y, el domingo por la mañana, participó del velatorio y entierro de su padre. Según trascendió, regresaría a Estados Unidos el martes por la noche en un vuelo privado.

La historia de amor de Jorge Messi y Celia Cuccittini

La historia de Jorge Horacio Messi y Celia María Cuccittini comenzó lejos de los flashes, los estadios llenos y las cámaras internacionales. Ambos crecieron en Rosario, en un entorno trabajador, donde la vida cotidiana estaba hecha de rutinas simples, responsabilidades y sueños que parecían mucho más grandes que las posibilidades del momento. Según distintas publicaciones, Jorge y Celia se conocieron de jóvenes en el barrio Las Heras, una zona humilde vinculada a familias obreras y trabajadoras.

Con el paso del tiempo, aquel vínculo adolescente se transformó en una relación sólida. La pareja decidió casarse el 17 de junio de 1978, en plena época del Mundial de Argentina, en la iglesia Corazón de María de Rosario. Ese dato aparece repetido en diferentes perfiles biográficos sobre la familia Messi y marca el inicio formal de una historia que ya llevaba años creciendo en silencio.

Jorge Messi y Celia Cuccittini junto a sus hijos Foto: Redes sociales / Instagram

Jorge y Celia formaron una familia numerosa. Primero llegó Rodrigo Messi, luego Matías, más tarde Lionel Andrés Messi, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, y finalmente María Sol, la menor del clan. Esa estructura familiar fue clave en la infancia del futuro campeón del mundo, que creció rodeado de hermanos, contención y una fuerte identidad rosarina.

Lejos de cualquier comodidad económica, los primeros años estuvieron marcados por el trabajo constante. Jorge se desempeñó durante años en lai ndustria metalúrgica, mientras que Celia también tuvo distintos trabajos, entre ellos tareas en un taller y actividades vinculadas al sostenimiento del hogar. Varias notas sobre la familia destacan que ambos padres hicieron grandes esfuerzos para cubrir las necesidades de sus hijos y acompañar el crecimiento deportivo de Lionel.