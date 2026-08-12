Cuti Romero deja el Tottenham y será nuevo refuerzo del Atlético de Madrid de Simeone

Cristain "Cuti" Romero; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

En uno de los pases más importantes del mercado de pases de mitad de año, Cristian “Cuti” Romero se convirtió en nuevo jugador del Atlético de Madrid, que acordó su llegada desde Tottenham por un paquete de 40 millones de euros, bonos incluidos, y firmará contrato por cinco años.

El defensor de la Selección argentina dejará la Premier League después de cinco temporadas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo dirigido por Diego Simeone.

El Colchonero había intentado contratar al zaguero argentino en anteriores mercados de pases y estuvo cerca de concretar su incorporación, aunque Tottenham logró retenerlo.

Cuti Romero festeja su gol en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final. Foto: REUTERS

Esta vez, las negociaciones llegaron a buen puerto y el conjunto inglés aceptó desprenderse de una de sus principales figuras defensivas, mientras que Romero se comprometió por cinco temporadas con el equipo madrileño.

Surgido de Belgrano, el defensor continuó su carrera en Italia, donde pasó por Genoa y Atalanta, antes de desembarcar en Inglaterra.

En Tottenham se consolidó como titular y alcanzó un lugar de referencia dentro del plantel, además de convertirse en uno de los centrales argentinos más importantes del fútbol europeo.

Cristian Cuti Romero en el Tottenham

Ahora, el Cuti afrontará una nueva etapa en España y será dirigido por Simeone, otro referente del fútbol argentino. Su llegada representa además un refuerzo de jerarquía para una defensa que históricamente fue una de las principales fortalezas del Atlético de Madrid.

Romero tendrá el desafío de adaptarse rápidamente al fútbol español y a las exigencias del “Cholo”, mientras el Atlético suma finalmente a un jugador que había buscado durante varios mercados.