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“¿Y yo?”: el divertido video con el que Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para 2027

El piloto argentino seguirá como titular de la escudería francesa y volverá a compartir equipo con Pierre Gasly. La confirmación llegó con un divertido video protagonizado por Franco, Flavio Briatore y el piloto francés.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 y volverá a compartir equipo con Pierre Gasly.
Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 y volverá a compartir equipo con Pierre Gasly. Foto: X / @AlpineF1Team.
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Las dudas sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 finalmente quedaron despejadas. Alpine anunció oficialmente que el argentino continuará como piloto titular durante la temporada 2027 y volverá a formar dupla con Pierre Gasly, quien tiene contrato vigente con la escudería hasta 2028.

La confirmación se produjo a través de las redes sociales del equipo con sede en Enstone, que eligió una particular y divertida manera de comunicar la noticia. El protagonista de la pieza audiovisual fue Flavio Briatore, quien compartió escena con Colapinto y Gasly en una suerte de sketch relacionado con la conformación de la alineación para la próxima temporada.

Así es como Alpine anunció la continuidad de Colapinto en 2027. Video: X / @AlpineF1Team.

“¿Crees que sabes cómo son las negociaciones contractuales? Piénsalo de nuevo", escribió Alpine en redes sociales para presentar el video.

El divertido video de Alpine para anunciar a Colapinto en 2027

La producción comienza con una supuesta reunión en la que aparece un cuadro con la alineación de pilotos. Nielsen le comunica a Briatore que recibieron un regalo y el italiano se muestra intrigado.

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“Nos han dado un regalo”, le dice Nielsen. “¿Un regalo de qué?“, plantea el italiano. ”Mira eso", le advierte antes de dar vuelta la pintura. “Qué bonito”, interviene Franco Colapinto al verse ahí.

A partir de ese momento comienza el particular intercambio que termina confirmando la continuidad del argentino. “¿Qué te parece?“, intenta saber Nielsen. ”Steve, esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos", se queja Briatore.

Flavio Briatore protagonizó junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly el divertido video con el que Alpine anunció su alineación para 2027. Foto: X / @AlpineF1Team.

“Ah, ¿quieres la de 2027?“, se lamenta el directivo. ”¡Quiero la de 2027!“, insiste Briatore. ”¿Es diferente?“, interroga el Director General del equipo de Fórmula 1.

“Es solo que... Pierre, ya sabes, está en el cuadro de 2027″, le dice Briatore a Gasly. Entonces, Colapinto interviene con una pregunta que da pie a la confirmación. “¿Y yo?“.

Luego de un breve silencio, Briatore le pregunta directamente: ”¿Quieres estar en el de 2027?“. ”¡Sí, por favor!“, responde Franco.

La reacción de Franco Colapinto tras conocer la noticia

Una vez confirmado que Colapinto seguirá formando parte de Alpine, el sketch continúa con la decisión de mantener la misma dupla de pilotos.

“Está bien, dile al pintor que nos quedamos con estos para 2026 y 2027″, le ordena Briatore a Nielsen. “¿Entonces son los mismos?“, pregunta el integrante del equipo. ”¡Los mismos. Estamos ahorrando dinero!“, responde el jefe italiano. La respuesta genera una reacción espontánea de Colapinto:”¡Hey, hey!“.

Mientras Gasly se ríe en segundo plano, Briatore felicita al argentino por su continuidad como titular para la temporada 2027: ”Bien hecho, bravo".

El piloto argentino celebró con entusiasmo la noticia y agradeció la confianza de Alpine para seguir como titular en 2027. Foto: X / @AlpineF1Team.

La publicación rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del piloto argentino, que esperaban una confirmación oficial sobre su futuro en la categoría.

Qué dijo Franco Colapinto tras ser confirmado para 2027

El propio Franco Colapinto también habló sobre la renovación y expresó su satisfacción por continuar dentro de Alpine. “Estoy muy contento de continuar con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy integrado aquí, y es aún mejor haber logrado avances significativos este año en comparación con el anterior”.

“Agradezco al equipo, a Flavio y a Steve la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro. Estoy deseando ver cómo se desarrollan las cosas y centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, finalizó.

Franco Colapinto.
Alpine apostará nuevamente por la dupla conformada por Franco Colapinto y Pierre Gasly mientras trabaja en mejorar el rendimiento de su monoplaza. Foto: REUTERS

De esta manera, Colapinto continuará como piloto titular de Alpine en 2027 y volverá a compartir garaje con Pierre Gasly. La escudería francesa apuesta así por la continuidad de su alineación mientras concentra sus esfuerzos en el desarrollo de un auto que le permita acercarse a los primeros puestos de la Fórmula 1.

Franco ColapintoAlpineFórmula 1
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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