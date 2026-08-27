Franco Colapinto alcanzó un nuevo récord en la Fórmula 1: ¿por qué puede ser clave para su continuidad en Alpine?

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Con su puesto 14° en el último Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto alcanzó la racha vigente más extensa de Fórmula 1, con 29 largadas consecutivas sin registrar un abandono.

El argentino no registra abandonos manejando el auto de Alpine, mientras que la última carrera que no completó fue en el Gran Premio de Abu Dhabi, cuando conducía un Williams, el 8 de diciembre de 2024.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Su marca fue destacada por Autosport, uno de los medios especializados más importantes del mundo. “Franco Colapinto ha pasado 625 días sin un DNF, la racha activa más larga de un conductor en la parrilla de F1″, destacó el portal.

Las mejores rachas de la historia

Lewis Hamilton lidera el ránking con 62 carreras consecutivas terminadas entre Gran Bretaña 2018 y Países Bajos 2021.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría, AGENCIA EFE

El top cinco lo completan Oscar Piastri con 44, entre México 2023 e Italia 2025; Max Verstappen con 43, entre Emilia Romaña 2022 y Arabia Saudita 2024; George Russell con 40, entre Hungría 2024 y Miami 2026 y Kimi Räikkönen con 38, entre Hungría 2009 y Hungría 2013.

El récord que lo acerca a la butaca en 2027

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría definirse en las próximas horas. Luego de varios meses de evaluaciones y rumores, Alpine tendría encaminada la continuidad del piloto argentino para 2027.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Foto: Instagram @briatoreflavio

Aunque la escudería francesa todavía no publicó una confirmación oficial, las señales son favorables. El anuncio podría realizarse mediante un video protagonizado por Colapinto y Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo y una figura clave en la llegada del argentino a la estructura francesa.

Una escudería como Alpine valora mucho la regularidad del argentino y este mencionado récord lo acercaron mucho más a su continuidad en la Máxima.