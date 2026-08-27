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Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron los cuerpos calcinados de dos trabajadores rurales

La Unidad Fiscal de San Cristóbal investiga un “presunto homicidio seguido de suicidio”. Según las primeras pesquisas, se trataría de dos personas oriundas de la provincia de Chaco.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Encontraron dos cuerpos calcinados en Santa Fe
Encontraron dos cuerpos calcinados en Santa Fe Foto: El Litoral
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La Justicia de Santa Fe investiga un posible crimen ocurrido en el departamento de San Cristóbal en medio de un predio rural. Es que este domingo por la tarde las autoridades policiales encontraron los cuerpos de dos trabajadores totalmente calcinados. El hecho tuvo lugar específicamente en una estancia llamada Los Horcones situada en el municipio de Aguará Grande.

Los efectivos indicaron que el hallazgo de los restos de estos dos individuos se produjo durante un patrullaje por la zona. El personal policial advirtió en el medio del terreno de la estancia que una de las casillas estaba totalmente quemada y bajó a inspeccionar el lugar.

Una vez allí, los efectivos encontraron partes del cuerpo de uno de los trabajadores rurales. En tanto, a tan solo unos metros, luego, hallaron los restos del segundo sujeto. Entre otros de los elementos que los agentes policiales dieron con una camioneta con herramientas de trabajo.

Encontraron dos cuerpos calcinados en Santa Fe
El hecho tuvo lugar específicamente en una estancia llamada Los Horcones. Foto: Policía de Santa Fe

En el operativo participaron fuerzas policiales de División Científico Forense Región 5 de la Policía de Investigaciones y una dotación de Bomberos de San Cristóbal.

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Quiénes son los trabajadores encontrados en el predio rural de Santa Fe

Luego del hallazgo de los cuerpos, la Policía se comunicó con el dueño de la estancia Los Horcones y pasó a identificar a los trabajadores: se trataría de Carlos Maidana y de otro individuo con el apellido Rostan presuntamente, según indicó El Litoral.

Asimismo, otro de los datos que aportó el estanciero tiene que ver con el origen de ambos trabajadores. El hombre mencionó que serían oriundos de la provincia de Chaco y que, además, estaban contratados de manera temporal.

Para el fiscal a cargo de la causa, Hemilce Fissore, titular de la Unidad Fiscal de San Cristóbal, es esencial reconstruir los últimos movimientos de ambos trabajadores y determinar qué pudo haber pasado para que se haya desatado tal incendio en el predio rural.

La hipótesis de la Justicia tras hallar dos cuerpos calcinados en una estancia de Santa Fe

En este momento, el fiscal del caso posee como principal hipótesis del caso un “presunto homicidio seguido de suicidio”. Para el funcionario judicial, uno de los trabajadores -por alguna razón que aún se encuentra en investigación- habría asesinado al otro y luego se quitó la vida.

No obstante, la pesquisa aún se encuentra en etapa primaria y, por eso, no se descarta la participación de terceros en el hecho criminal.

Encontraron dos cuerpos calcinados en Santa Fe
No se descarta la participación de terceros en el hecho criminal. Foto: Redes

Los próximos pasos de la investigación están puestos en analizar la escena del supuesto homicidio. Hasta el momento, el expediente cuenta con material fotográfico del vehículo y de la zona. También se realizaron peritajes sobre la camioneta, donde habrían encontrado manchas de sangre.

Muerte de Izán Aguirre: la madre del nene de 6 años continuará presa

El pasado miércoles 19 de agosto la Policía de Santa Fe detuvo a una mujer de 22 años, acusada de la muerte de su hijo de seis años, identificado como Izán Aguirre. La autopsia indicó que el pequeño murió producto de una asfixia.

Mientras sigue la investigación por el presunto crimen del pequeño, la fiscal, Daniela Montegrosso, a cargo de la Unidad Regional XVI, ordenó que la mujer continúe en prisión. Además, la imputó en la causa judicial por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que, según el Código Penal de la Argentina, tiene una pena de prisión perpetua.

Santa FeCrimenInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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