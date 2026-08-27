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El destino bonaerense que nadie debería perderse: nació Fangio, tiene sierras y creó uno de los postres más famosos de Argentina

Un destino con historia, paisajes serranos y una tradición gastronómica única espera a quienes buscan una escapada diferente en la provincia de Buenos Aires. Allí nació una leyenda de la Fórmula 1 y también se creó uno de los postres más famosos del país, dos emblemas que hoy atraen visitantes durante todo el año.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Museo Fangio en Balcarce
Museo Fangio en Balcarce Foto: Instagram @museo_fangio
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Balcarce es mucho más que una ciudad del sudeste bonaerense. Reconocida en todo el mundo por ser la tierra natal de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, hoy se posiciona como un destino que combina turismo deportivo, naturaleza y gastronomía en un mismo recorrido.

A poco más de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires, este enclave serrano atrae a miles de visitantes que llegan para descubrir la historia del piloto más importante de la Argentina y, al mismo tiempo, disfrutar de una oferta turística que va mucho más allá del automovilismo.

El legado de Fangio que convirtió a Balcarce en una parada obligada

El gran símbolo de la ciudad es el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, ubicado en pleno centro. Allí se exhibe una de las colecciones más importantes vinculadas al automovilismo argentino, con autos históricos, trofeos, fotografías y objetos personales que reconstruyen la trayectoria del legendario corredor.

Entre las piezas más destacadas aparecen la reconstrucción del Ford A de 1929 con el que Fangio dio sus primeros pasos, la emblemática “Negrita”, la histórica Chevrolet 1939 utilizada en la recordada Buenos Aires-Caracas y vehículos que pertenecieron a figuras clave del automovilismo nacional.

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El histórico Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio, conocido como "Flecha de Plata", que conducirá Franco Colapinto. Foto: Reuters (Christine Uyanik)

La experiencia se complementa con visitas guiadas y audioguías que permiten conocer no solo la carrera deportiva del campeón, sino también su influencia en la identidad cultural de Balcarce, una ciudad que respira pasión por los motores.

El postre que nació en Balcarce y conquistó todo el país

La otra gran marca registrada de la ciudad es el tradicional Postre Balcarce, una receta que se convirtió en un clásico de la repostería argentina. Su origen se remonta a 1950, cuando el pastelero Guillermo Talou lo creó en la histórica Confitería París.

En sus comienzos era conocido como “Postre Imperial” y rápidamente ganó popularidad entre los vecinos. Años después, la receta fue adquirida para su comercialización en Mar del Plata y adoptó el nombre de la ciudad donde había nacido.

El tradicional dulce combina bizcochuelo, dulce de leche, crema, merengue y nueces, una mezcla que continúa siendo una de las principales atracciones gastronómicas para quienes visitan la localidad.

Torta Balcarce. Foto X @esteficolombo
Torta Balcarce. Foto X @esteficolombo

Sierras, lagunas y miradores para disfrutar al aire libre

Aunque el automovilismo es su principal carta de presentación, Balcarce también ofrece escenarios ideales para quienes buscan contacto con la naturaleza. Uno de los puntos más visitados es la Sierra La Barrosa, donde senderos y miradores permiten obtener vistas panorámicas de toda la región.

Otra alternativa es la Laguna La Brava, ubicada a unos 40 kilómetros del centro urbano. Rodeada de sierras y paisajes rurales, se convirtió en un espacio perfecto para realizar actividades recreativas, deportes náuticos o simplemente descansar lejos del ruido de las grandes ciudades.

Dentro del casco urbano también sobresale el Parque Municipal Cerro El Triunfo, un pulmón verde elegido tanto por turistas como por residentes para caminatas, picnics y actividades familiares.

Qué lugares visitar en una escapada a Balcarce

Además del museo dedicado a Fangio, los viajeros pueden recorrer el histórico Autódromo Juan Manuel Fangio, uno de los circuitos más emblemáticos del país, o conocer la Fundación Museo Fangio, institución creada para preservar el legado del campeón y promover actividades culturales y deportivas.

Laguna La Brava; Balcarce; Buenos Aires. Foto: Wikipedia

Para los amantes de los motores, otra parada recomendada es la fábrica Crespi Competición, donde se desarrollan vehículos de competición y se pueden conocer detalles sobre la ingeniería vinculada al automovilismo nacional.

Con historia, paisajes serranos, tradición fierrera y uno de los postres más famosos del país, Balcarce logró convertir el legado de Fangio en una experiencia turística completa que atrae tanto a fanáticos de la Fórmula 1 como a quienes buscan una escapada diferente dentro de la provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar a Balcarce desde la Ciudad de Buenos Aires

Ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, esta ciudad serrana se encuentra a unos 400 kilómetros de CABA y cuenta con distintas alternativas para llegar según el tipo de viaje que se busque.

En auto

La opción más elegida es tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y luego conectar con la Ruta Provincial 55, que conduce directamente al destino. El recorrido demanda entre 4 y 5 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.

En micro

Desde la terminal de Retiro parten servicios de larga distancia que llegan de forma directa o con conexiones. El viaje suele durar alrededor de cinco horas.

En tren y colectivo

Otra alternativa es viajar en tren desde Constitución hasta Mar del Plata y, una vez allí, tomar un micro de corta distancia para completar el trayecto. Es una opción práctica para quienes prefieren evitar manejar.

Gracias a su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, este rincón bonaerense se convirtió en una de las escapadas más atractivas para combinar historia, paisajes serranos, automovilismo y buena gastronomía durante un fin de semana.

TurismoJuan Manuel FangioPostrePueblo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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