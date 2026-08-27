Leonardo Ponzio es nuevo entrenador de River: cuándo debuta, por cuánto tiempo y cómo estará conformado su cuerpo técnico

Leonardo Ponzio. Foto: @RiverPlate.

River Plate puso en marcha una nueva etapa tras la salida de Eduardo Coudet y confirmó a Leonardo Ponzio como entrenador interino del plantel profesional. El ex capitán del club ya quedó al frente del equipo y tendrá su estreno oficial este domingo ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura.

La decisión fue anunciada por la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo luego de la eliminación por penales frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con la temporada aún en juego y la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por las copas internacionales de 2027, River optó por una solución interna.

Cómo estará integrado el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio

Junto a Leonardo Ponzio, River presentó oficialmente a los integrantes de su cuerpo técnico. El ex volante estará acompañado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo, mientras que Cristian Segura y Nicolás Paolorossi serán los preparadores físicos.

Desde el club destacaron la experiencia de Escudero en divisiones juveniles y Reserva, un factor que consideran clave para acompañar esta transición en un momento deportivo delicado para el equipo.

Durante la conferencia en la que se confirmó la salida de Coudet, Di Carlo explicó que Ponzio contará con el respaldo de toda la estructura futbolística de la institución. El presidente aseguró que el ex mediocampista reúne las condiciones necesarias para afrontar esta etapa y conducir al plantel profesional.

Cuándo debuta Ponzio y cuánto tiempo estará en el cargo

El primer partido de Ponzio será este domingo desde las 15 en el estadio Florencio Sola, cuando River visite a Banfield. Será su estreno absoluto como director técnico en una competencia oficial.

Aunque el nombramiento fue comunicado como un interinato, la idea inicial de la dirigencia es que permanezca al frente del equipo al menos hasta diciembre. Incluso, puertas adentro no descartan que su continuidad pueda extenderse más allá de ese plazo si logra resultados positivos y el equipo muestra una evolución futbolística.

El legado de Ponzio en River y el desafío de su primera experiencia

A los 44 años, Ponzio afrontará el mayor desafío de su carrera fuera de las canchas. Tras su retiro, se incorporó a la Secretaría Técnica del club y actuó como nexo entre la Primera División y la Reserva, aunque nunca había ejercido como entrenador principal.

Su vínculo con River lo convierte en una de las figuras más respetadas de la historia reciente de la institución. Disputó 358 partidos oficiales, conquistó 18 títulos y fue uno de los símbolos del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, incluyendo las históricas conquistas de la Copa Libertadores 2015 y 2018.

Leonardo Ponzio, River, NA

Los nombres que aparecen para suceder a Coudet

Mientras Ponzio toma el control del plantel, la dirigencia continúa evaluando alternativas para el futuro. Entre los candidatos que surgieron en las últimas horas aparecen Hernán Crespo, Santiago Solari, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Ramón Díaz.

Cada opción presenta escenarios distintos. Crespo es señalado como uno de los perfiles que más interés genera dentro de la estructura deportiva, mientras que Solari y Aimar representan alternativas de peso por su trayectoria y vínculo con el club. Ramón Díaz, por su parte, mantiene un fuerte respaldo popular entre los hinchas, aunque su posible regreso dependería de varios factores políticos e institucionales.

Por ahora, todas las miradas estarán centradas en Ponzio. El ídolo riverplatense tendrá la responsabilidad de enderezar el rumbo de un equipo golpeado por los resultados y comenzar una nueva historia desde el banco de suplentes del Monumental.

Hernán Crespo, técnico

Los últimos entrenadores de River que debutaron como DT en el club

La designación de Leonardo Ponzio tiene una particularidad que lo distingue dentro de la historia reciente de River: será su primera experiencia como entrenador principal. El ex capitán nunca dirigió en Primera División y tendrá su bautismo absoluto en el banco de suplentes del Millonario.

Aunque no es una situación habitual en Núñez, hubo otros casos de entrenadores que comenzaron su recorrido profesional al frente del club. Entre ellos aparece Daniel Passarella, que inició su carrera como entrenador en River en 1988, poco después de retirarse como futbolista. El Kaiser condujo al equipo durante seis años y conquistó títulos locales e internacionales, convirtiéndose en uno de los casos más exitosos de un ídolo que debutó como técnico en el club.

Otro antecedente es el de Reinaldo Merlo, quien tuvo su primera experiencia al frente de River en 1989 tras un extenso recorrido como jugador de la institución. Más cerca en el tiempo, Leonardo Astrada también dio sus primeros pasos como entrenador en el club de Núñez, donde asumió en 2004 luego de haber sido uno de los referentes del ciclo más exitoso de los años noventa.

Daniel Passarella.

Ahora será el turno de Ponzio. El rosarino buscará sumarse a la lista de ídolos que, después de dejar una huella dentro de la cancha, tuvieron la oportunidad de comenzar su camino como entrenadores con el escudo de River en el pecho. Su debut será este domingo frente a Banfield, en un contexto de alta exigencia deportiva y con la misión de encauzar el rumbo del equipo.