Se sorteó la Champions League 2026/27: cómo quedaron los cruces y cuáles son los partidos imperdibles de la fase de liga

Sorteo de la Champions League 2026/27. Foto: REUTERS

Este jueves 27 de agosto se realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27, que definió los cruces de los 36 equipos participantes. La nueva edición del principal torneo europeo contará con una importante presencia de futbolistas argentinos.

El cuadro quedó completo el miércoles, cuando se conocieron los últimos cuatro clubes que superaron la instancia clasificatoria. Del total de participantes, 29 accedieron directamente por su rendimiento en la temporada anterior, mientras que los siete restantes avanzaron a través de las diferentes rondas preliminares.

Sorteo de la Champions League 2026/27. Foto: REUTERS

Con los rivales ya confirmados, los equipos comenzarán a preparar su camino hacia la gran final, programada para el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid, España.

Así quedaron los cruces del bombo 1

Atlético de Madrid

El Colchonero de Diego Simeone jugará con Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.

Barcelona

El equipo culé jugará con Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.

Inter

El equipo de Lautaro Martínez jugará con Liverpool, Real Madrid, Brujas, Dortmund, SHakhtar, Feyenoord, Stuttgart y Slovan Bratislava.

Sorteo de la Champions League 2027. Foto: REUTERS

Manchester City

El equipo de Maresca jugará con PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK y Lens.

Real Madrid

El Merengue jugará con Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK.

Bayern Munich

El campeón de la Bundesliga jugará con Arsenal, Atlético, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.

Arsenal

Los últimos campeones de la Premier League jugarán con Real Madrid, Bayern, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.

Liverpool

El conjunto de Alexis Mac Allister jugará con Atlético de Madrid, Inter, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Lask.

PSG

El reciente campeón de la Supercopa de Europa jugará con Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y Como.

Así quedaron los cruces del bombo 2

Aston Villa

El equipo de Emiliano Buendía jugará con PSG, Barcelona, Dortmund, Brujas, Fenerbahce, Galatasaray, Viking y Slavia Praga.

Porto

El equipo de Alan Varela jugará con Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga y LASK.

Sorteo de la Champions League 2027. Foto: EFE

Borussia Dortmund

El equipo alemán jugará con Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK y Sabah.

Brujas

El equipo belga jugará con Liverpool, Inter, Aston Villa, PSG, Bodo/Glimt, Napoli, Lens y Stuttgart.

Betis

El equipo del ingeniero Pellegrini jugará con Arsenal, Bayern, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.

Roma

La Loba de Dybala, Soulé y Santi Castro jugará con Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava y AEK.

Manchester United

Los Red Devils jugarán ante Bayern, Atlético, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah y Como.

Sporting Lisboa

El equipo de Lisboa jugará con Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK y Lens.

PSV

Los neerlandeses jugarán con Atlético, Real Madrid, Brujas, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart y Viking.

Así quedaron los cruces del bombo 3

Bodo/Glimt

El equipo noruego jugará con Atlético, Bayern, Dortmund, Brujas, Lille, Napoli, LASK y Lens.

Villarreal

El Submarino Amarillo jugará con PSG, Liverpool, Manchester United, Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga.

Shakhtar

El equipo ucraniano jugará con Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahce, Leipzig, AEK y Slovan Bratislava.

Sorteo de la Champions League 2027. Foto: REUTERS

Leipzig

El equipo alemán jugará con Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens y Como.

Fenerbahce

El equipo turco jugará con Liverpool, Atlético, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praga y LASK.

Lille

El equipo francés en el que jugará el ex San Lorenzo, Orlando Gill, jugará con Bayern, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y Stuttgart.

Napoli

El equipo del Sur de Italia jugará con Arsenal, Manchester City, Brujas, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking y Sabah.

Galatasaray

El equipo turco jugará con Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK.

Así quedaron los cruces del bombo 4

AEK

Los griegos jugarán con Real Madrid, Manchester City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK y Como.

Viking

Los campeones noruegos jugarán con Bayern, Atlético, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah y Stuttgart.

Sorteo de la Champions League 2027. Foto: REUTERS

LASK

El equipo austríaco jugará con Liverpool, Real Madrid, Porto,Sporting, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y AEK.

Como

El equipo de Nico Paz jugará con PSG, Barcelona, Manchester United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK y Lens.

Stuttgart

El equipo alemán jugará con Atlético, Inter, Brujas, PSV, Lille, Galatasaray, Viking y Slovan Bratislava.

Sabah

El equipo de Azerbaiyán jugará con Barcelona, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga y Viking.

Slavia Praga

El equipo checo jugará con Arsenal, Bayern, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Sabah.

Lens

El equipo francés jugará con Manchester City, Liverpool, Sporting, Brujas, Bodo/Glimt, Leipzig, Como y Slavia Praga.

Slovan Bratislava

El equipo eslovaco jugará con Inter, PSG, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart y LASK.

Fixture de la Champions League 2026/27