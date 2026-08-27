Se sorteó la Champions League 2026/27: cómo quedaron los cruces y cuáles son los partidos imperdibles de la fase de liga

Este jueves 27 de agosto se realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27, que definió los cruces de los 36 equipos participantes. La nueva edición del principal torneo europeo contará con una importante presencia de futbolistas argentinos.
El cuadro quedó completo el miércoles, cuando se conocieron los últimos cuatro clubes que superaron la instancia clasificatoria. Del total de participantes, 29 accedieron directamente por su rendimiento en la temporada anterior, mientras que los siete restantes avanzaron a través de las diferentes rondas preliminares.
Con los rivales ya confirmados, los equipos comenzarán a preparar su camino hacia la gran final, programada para el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid, España.
Así quedaron los cruces del bombo 1
Atlético de Madrid
El Colchonero de Diego Simeone jugará con Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.
Barcelona
El equipo culé jugará con Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.
Inter
El equipo de Lautaro Martínez jugará con Liverpool, Real Madrid, Brujas, Dortmund, SHakhtar, Feyenoord, Stuttgart y Slovan Bratislava.
Manchester City
El equipo de Maresca jugará con PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK y Lens.
Real Madrid
El Merengue jugará con Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK.
Bayern Munich
El campeón de la Bundesliga jugará con Arsenal, Atlético, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.
Arsenal
Los últimos campeones de la Premier League jugarán con Real Madrid, Bayern, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.
Liverpool
El conjunto de Alexis Mac Allister jugará con Atlético de Madrid, Inter, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Lask.
PSG
El reciente campeón de la Supercopa de Europa jugará con Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y Como.
Así quedaron los cruces del bombo 2
Aston Villa
El equipo de Emiliano Buendía jugará con PSG, Barcelona, Dortmund, Brujas, Fenerbahce, Galatasaray, Viking y Slavia Praga.
Porto
El equipo de Alan Varela jugará con Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga y LASK.
Borussia Dortmund
El equipo alemán jugará con Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK y Sabah.
Brujas
El equipo belga jugará con Liverpool, Inter, Aston Villa, PSG, Bodo/Glimt, Napoli, Lens y Stuttgart.
Betis
El equipo del ingeniero Pellegrini jugará con Arsenal, Bayern, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.
Roma
La Loba de Dybala, Soulé y Santi Castro jugará con Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava y AEK.
Manchester United
Los Red Devils jugarán ante Bayern, Atlético, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah y Como.
Sporting Lisboa
El equipo de Lisboa jugará con Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK y Lens.
PSV
Los neerlandeses jugarán con Atlético, Real Madrid, Brujas, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart y Viking.
Así quedaron los cruces del bombo 3
Bodo/Glimt
El equipo noruego jugará con Atlético, Bayern, Dortmund, Brujas, Lille, Napoli, LASK y Lens.
Villarreal
El Submarino Amarillo jugará con PSG, Liverpool, Manchester United, Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga.
Shakhtar
El equipo ucraniano jugará con Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahce, Leipzig, AEK y Slovan Bratislava.
Leipzig
El equipo alemán jugará con Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens y Como.
Fenerbahce
El equipo turco jugará con Liverpool, Atlético, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praga y LASK.
Lille
El equipo francés en el que jugará el ex San Lorenzo, Orlando Gill, jugará con Bayern, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y Stuttgart.
Napoli
El equipo del Sur de Italia jugará con Arsenal, Manchester City, Brujas, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking y Sabah.
Galatasaray
El equipo turco jugará con Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK.
Así quedaron los cruces del bombo 4
AEK
Los griegos jugarán con Real Madrid, Manchester City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK y Como.
Viking
Los campeones noruegos jugarán con Bayern, Atlético, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah y Stuttgart.
LASK
El equipo austríaco jugará con Liverpool, Real Madrid, Porto,Sporting, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava y AEK.
Como
El equipo de Nico Paz jugará con PSG, Barcelona, Manchester United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK y Lens.
Stuttgart
El equipo alemán jugará con Atlético, Inter, Brujas, PSV, Lille, Galatasaray, Viking y Slovan Bratislava.
Sabah
El equipo de Azerbaiyán jugará con Barcelona, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga y Viking.
Slavia Praga
El equipo checo jugará con Arsenal, Bayern, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Sabah.
Lens
El equipo francés jugará con Manchester City, Liverpool, Sporting, Brujas, Bodo/Glimt, Leipzig, Como y Slavia Praga.
Slovan Bratislava
El equipo eslovaco jugará con Inter, PSG, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart y LASK.
Fixture de la Champions League 2026/27
- Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre.
- Jornada 2: 13 y 14 de octubre.
- Jornada 3: 20 y 21 de octubre.
- Jornada 4: 3 y 4 de noviembre.
- Jornada 5: 24 y 25 de noviembre.
- Jornada 6: 8 y 9 de diciembre.
- Jornada 7: 19 y 20 de enero.
- Jornada 8: 27 y 28 de enero.
- Playoffs: 17 y 18 de febrero, ida; 23 y 24 de febrero, vuelta.
- Octavos de final: 9 y 10 de marzo, ida; 16 y 17 de marzo, vuelta.
- Cuartos de final: 6 y 7 de abril, ida; 13 y 14 de abril, vuelta.
- Semifinales: 27 y 28 de abril, ida; 4 y 5 de mayo, vuelta.
- Final: sábado 5 de junio de 2027, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.