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Las Leonas, finalistas del Mundial de Hockey 2026: vencieron a Australia e irán en busca de la tercera estrella ante Países Bajos

Se impusieron 1 a 0 con gol de Julieta Jankunas. ¿Cuándo será la definición ante las Naranjas?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Mundial de Hockey 2026, Las Leonas v. Australia.
Mundial de Hockey 2026, Las Leonas v. Australia. Foto: EFE
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Las Leonas le ganaron 1 a 0 a Australia en un muy sufrido encuentro y se metieron en la gran final del Mundial de hockey 2026, donde se enfrentarán con Países Bajos.

El único gol del encuentro lo hizo Julieta Jankunas, al minuto y medio del último cuarto.

La crónica del partido

El encuentro comenzó con una muy clara situación para Australia, que al minuto tuvo un córner corto, aunque Las Leonas lo defendieron muy bien para evitar recibir un golpazo de entrada. Con el pasar de los minutos, las jugadoras argentinas fueron acomodándose para igualar el desarrollo del juego.

Mundial de Hockey 2026, Las Leonas v. Australia.
Mundial de Hockey 2026, Las Leonas v. Australia. Foto: EFE

Ya en el segundo cuarto, empezó a verse un leve dominio de Las Leonas, que incluso tuvieron su primer chance a través de un córner corto, aunque no pudieron capitalizarla.

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En el tercer cuarto continuó el dominio para las dirigidas por Fernando Ferrara, quienes generaron dos córners cortos, aunque seguían sufriendo por la falta de efectividad.

Finalmente, la apertura del marcador llegó recién al minuto y medio del último cuarto, cuando Las Leonas pudieron convertir a través de un desvío de Jankunas luego de una muy buena jugada preparada, en el que era el cuarto córner corto consecutivo.

Mundial de Hockey 2026, Las Leonas v. Australia.
Mundial de Hockey 2026, Las Leonas v. Australia. Foto: EFE

En los últimos minutos, Las Leonas sufrieron mucho, ya que Australia tuvo dos córners cortos consecutivos, pero la arquera Cristina Cosentino se lució con muy buenas atajadas para mantener la ventaja.

Además, cuando quedaban solo 17 segundos, Australia hizo un gol que finalmente fue anulado, debido a que ninguna jugadora del combinado del país oceánico tocó la bocha dentro del semicírculo.

En busca de la tercera estrella

Las Leonas se metieron en la gran final del Mundial, donde se enfrentarán el sábado a partir de las 11 de la mañana (hora de Argentina) con Países Bajos, que ya ganó esta competición en nueve ocasiones y que además se impuso en las últimas tres.

Las Leonas, por su parte, irán en busca de su tercera estrella en un Mundial, luego de los conseguidos en Perth 2002 y en Rosario 2010.

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Matias Greisert

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