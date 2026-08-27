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Tensión en Tucumán: una nena de 12 años fue armada al colegio a pocas horas de otro intento de tiroteo

El hecho tuvo lugar en la Escuela Media “Los Gutiérrez”. La menor se encuentra a disposición de la Justicia tucumana y es acompañada por sus tutores legales.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Una alumna de 12 años llevó un arma a un colegio de Tucumán
Una alumna de 12 años llevó un arma a un colegio de Tucumán Foto: Escuela Media Los Gutiérrez
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Un nuevo hecho de violencia escolar se registró esta vez en Tucumán. Una nena de 12 años fue a la escuela media “Los Gutiérrez” con un revólver calibre .22. Este ocurre a tan solo unas horas de que un adolescente de 14 años llevara un arma a la Escuela Técnica Congreso de Tucumán también de la provincia del norte argentino.

De acuerdo a los testigos que presenciaron el hecho, la menor tenía intenciones de disparar contra sus compañeros. No obstante, de inmediato, los docentes y autoridades del establecimiento educativo pusieron en marcha un protocolo de emergencia que evitó una posible tragedia.

A los pocos minutos, las autoridades policiales llegaron al colegio y se secuestraron el revolver con las municiones cargadas. En total, detectaron que tenía seis balas y dos casquillos. Además, de la Policía, participó personal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán.

La investigación en Tucumán por el caso de una nena que fue armada al colegio

En este momento, las autoridades judiciales indicaron que la nena se encuentra a disposición del juzgado de menores y está siendo acompañada por sus padres. Asimismo, manifestaron que se recurrirá al Cuerpo de Balística y Criminología, según detalló TN.

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Una alumna de 12 años llevó un arma a un colegio de Tucumán
La alumna se encuentra acompañada de sus tutores legales. Foto: Escuela Media Los Gutiérrez

Por otro lado, los directivos del colegio también expresaron que las clases del turno mañana se suspendieron al tiempo que se preservó la escena en la que ocurrieron los hechos.

El otro caso de violencia escolar en Tucumán

Hace tan solo unas horas, en la tarde del martes, otro hecho de similares características se dio en el colegio técnico Congreso de Tucumán. En este caso, un adolescente de 14 años ingresó a la escuela con un arma y disparó en una clase de historia. Toda la secuencia quedó registrada por imágenes que tomaron los propios alumnos. De acuerdo a estas fotografías, la bala quedó incrustada en la mampostería del aula y, por fortuna, no hirió a ninguno de los estudiantes presentes.

Una alumna de 12 años llevó un arma a un colegio de Tucumán
El martes un adolescente de 14 años disparó en medio de una clase de historia en otra escuela de Tucumán. Foto: Escuela Media Los Gutiérrez

Un adolescente de 14 años llevó un rifle a una escuela de Salta y se la mostró a niños de primaria

En tanto, el pasado martes 18 de agosto, un adolescente de 14 años ingresó con un rifle al centro educativo “La Huerta”, ubicado en la localidad de Salvador Mazza, en la provincia de Salta.

Según pudieron determinar los testigos del hecho, el alumno -que había sido expulsado por “problemas de conducta” de ese colegio- entró a las instalaciones y se dirigió al aula de segundo grado. Allí le mostró a los niños de primaria el rifle calibre .22. Los docentes indicaron a las autoridades que no disparó, pero que de todas maneras pusieron en marcha un protocolo de emergencia.

A los pocos minutos, las autoridades policiales de Salta llegaron al establecimiento educativo y detuvieron al adolescente, quien en este momento se encuentra a disposición del juzgado de menores. La investigación busca determinar cómo esa arma de fuego llegó a las manos del estudiante de 14 años y también conocer a nombre de quién está.

TucumánEscuela
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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