Desde Anto Roccuzzo hasta Franco Colapinto: los emotivos mensajes a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Los mensajes a Messi. Foto: Instagram / leomessi.

La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una inmediata reacción en el mundo del deporte. Apenas el capitán confirmó su decisión a través de sus redes sociales, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida de quienes compartieron con él distintos momentos de su carrera.

Compañeros de la Albiceleste, exjugadores, deportistas argentinos y hasta la cuenta oficial de la FIFA World Cup se sumaron al homenaje al “10″, en una muestra del enorme impacto que tuvo Messi dentro y fuera de las canchas.

Ángel Di María despidió a Messi con un emotivo mensaje

Uno de los mensajes más especiales fue el de Ángel Di María, histórico compañero de Messi en la Selección Argentina y protagonista junto al capitán de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Albiceleste.

“Fideo”, que compartió durante años el vestuario con el rosarino y fue parte de la generación que consiguió los grandes títulos del ciclo de Lionel Scaloni, le dedicó unas sentidas palabras.

“Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser Argentino y por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo. Por haber elegido ser Argentina cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias Capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia”, escribió.

Mensajes a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. Foto: Instagram / leomessi.

La publicación de Di María sintetizó el sentimiento de muchos argentinos hacia Messi y destacó tanto su compromiso con el país como su decisión de representar a la Selección a lo largo de toda su carrera.

El mensaje de Antonela Roccuzzo

Entre los mensajes que recibió Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina también estuvo el de Antonela Roccuzzo, su esposa y una de las personas que lo acompañó durante gran parte de su recorrido con la Albiceleste.

A través de sus redes sociales, Roccuzzo destacó el orgullo de haber compartido junto a Messi el camino que lo llevó a cumplir sus grandes objetivos con la Selección y celebró todo lo conseguido por el capitán. “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”, plasmó.

Mensajes a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. Foto: Instagram / leomessi.

Lautaro Martínez, De Paul, Licha y otros campeones del mundo también despidieron al capitán

Entre los futbolistas que reaccionaron al anuncio estuvo Lautaro Martínez, integrante del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022. El delantero fue breve, pero contundente, al dedicarle un mensaje al capitán: “Eternamente gracias capitán”.

También aparecieron las palabras de otros integrantes y exintegrantes de la Selección Argentina, como Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez y Alejandro “Papu” Gómez. A ellos se sumaron figuras históricas del fútbol argentino, entre ellas Andrés D’Alessandro.

Mensajes a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. Foto: Instagram / leomessi.

De esta manera, las redes sociales se transformaron en el escenario elegido por distintas generaciones de futbolistas para despedir a uno de los máximos referentes de la historia del fútbol argentino.

Franco Colapinto también despidió a Lionel Messi

La repercusión por el retiro de Messi rápidamente trascendió el ámbito del fútbol. Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, también utilizó sus redes sociales para dedicarle un extenso mensaje al capitán.

El automovilista agradeció todo lo que Messi significó para los argentinos y remarcó la dificultad de encontrar palabras suficientes para describir su trayectoria.

Mensajes a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. Foto: Instagram / leomessi.

“No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar... somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo”, escribió el piloto de Alpine.

Colapinto también destacó la capacidad del futbolista para representar y emocionar a todo un país, al señalar que Messi levantó “una y otra vez” a los argentinos y lo definió como “el ejemplo de todos”.

Los deportistas argentinos que se sumaron a la despedida

La despedida de Messi también tuvo repercusión entre representantes de otras disciplinas. El piloto sanjuanino Tobías Martínez se sumó a los mensajes con una contundente frase: “Gracias por todo capitán, el mejor de toda la historia”.

Por su parte, el extenista Diego Schwartzman escribió: “Te amamos para siempre!!! Gracias ídolo”.

Otro de los deportistas que reaccionó fue Maligno Torres, quien reconoció que era “duro leer esto” y le deseó felicidad a Messi en la nueva etapa que comenzará tras su retiro de la Selección.

Maguiaicega también dejó su saludo para el capitán: “Que seas muy feliz Leo, te mereces todo. Gracias x tanto”.

Lionel Messi en su paso por el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Después de más de dos décadas representando al país, el capitán decidió cerrar su etapa con la camiseta argentina. Ahora, mientras sus compañeros, amigos y figuras del deporte lo despiden, comienza una nueva etapa para uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.