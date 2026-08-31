Quién va a usar la camiseta número 10 de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi

La tristeza de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. Foto: REUTERS

Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto que se retira de la Selección Argentina. El capitán dio la impactante noticia en sus redes sociales mediante una emotiva carta y luego un video repasando sus más de 20 años con la “Albiceleste”.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, señaló Messi en su despedida, donde afirmó que después de la muerte de su papá Jorge, la decisión fue aún más determinante.

Tras el fuerte anuncio, la duda recae sobre quién será el próximo jugador que use la camiseta número “10″ de la Selección Argentina, por lo que es importante repasar los últimos futbolistas que la utilizaron en lugar de la “Pulga”.

Qué va a pasar con la 10 de la Selección Argentina

Tras el retiro de Lionel Messi, comenzó a especularse con la idea de que la AFA decida retirar la diez de la Selección, aunque es una decisión que probablemente no prospere debido a que las competencias oficiales requieren que los equipos utilicen dorsales consecutivos.

En tanto y debido al nuevo proceso de renovación de la Argentina, se espera que alguno de los nuevos talentos que aparecieron en los últimos años bajo el mando de Lionel Scaloni se haga cargo de una de las camisetas más pesadas de la historia.

En esa línea, todo indica que uno de los referentes actuales deberá asumir el peso simbólico de la camiseta. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y quizás la sorpresa de Paulo Dybala aparecen entre los principales candidatos, aunque cada uno representa una alternativa diferente para el futuro de la Selección.

Mac Allister reúne experiencia, protagonismo y una relación natural con el dorsal, que también utiliza en Liverpool. Enzo, por su parte, se consolidó como una de las figuras del mediocampo y podría recibir la 10 como reconocimiento a su liderazgo dentro del nuevo ciclo. Ninguno de los dos la vistió todavía de manera habitual en la Mayor.

Dybala ofrece una transición más directa: ya utilizó ese número cuando Messi estuvo ausente, entre ellos en los partidos de Eliminatorias de septiembre de 2024 frente a Chile y Colombia. Por su experiencia, jerarquía y características ofensivas, podría convertirse en un dueño temporal mientras se define al heredero para los próximos años.

Ángel Correa con la camiseta número 10 de Argentina. Foto: NA

Los últimos jugadores que usaron la 10 sin Messi

La camiseta ya pasó por diferentes manos durante las ausencias del capitán. Ángel Correa fue uno de sus usuarios más recientes y la lució cuatro veces, incluidos los triunfos ante Uruguay y Brasil de marzo de 2025. Thiago Almada también apareció posteriormente como una opción de la nueva generación.

Por edad y proyección, Almada podría transformarse en una alternativa estable, mientras que Franco Mastantuono asoma como una apuesta de largo plazo, aunque hoy con un bajo nivel ni siquiera entra en la consideración del cuerpo técnico argentino.

La decisión final dependerá de las convocatorias, el lugar que cada futbolista ocupe en el equipo y la intención de Scaloni de asignar inmediatamente un dueño o repartir el dorsal durante la transición.

Todos los jugadores que usaron la 10 de la Selección cuando no estuvo Messi