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La última asistencia de Messi con la Selección fue contra Inglaterra, en el último minuto y para llegar a una final del mundo

Ni el mejor guionista podía imaginarlo: Messi cerró su historia de asistencias con Argentina en el escenario más épico.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: REUTERS
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Hay despedidas que parecen escritas por los mejores guionistas. La última asistencia de Lionel Messi con la Selección argentina no ocurrió en un amistoso sin consecuencias, tampoco en un partido resuelto ni frente a un rival menor. Llegó contra Inglaterra, en una semifinal de la Copa del Mundo, cuando el marcador estaba igualado y el reloj anunciaba que ya no quedaba tiempo para nada más.

Argentina perdía 1-0 desde los 55 minutos por el gol de Anthony Gordon. Sin embargo, cuando la eliminación comenzaba a sentirse demasiado cerca, Messi volvió a demostrar que su historia con la camiseta albiceleste nunca aceptó finales convencionales. Primero asistió a Enzo Fernández para el empate a los 85 minutos. Después, ya en tiempo de descuento, levantó la cabeza y envió el centro que Lautaro Martínez transformó en el 2-1 definitivo.

Que la última asistencia de Messi en la Selección haya sido esta me parece espectacular. No solo por la precisión del envío o por la importancia del gol. También por todo lo que rodeó a esa pelota antes de que terminara en la red.

Messi, Inglaterra y una jugada destinada a quedar en la historia

Era el minuto 92 de una semifinal mundialista. Argentina acababa de levantarse de una situación límite y buscaba completar la remontada antes del alargue. Messi recibió sobre la derecha, observó el movimiento de sus compañeros y colocó un centro exacto dentro del área.

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La asistencia de Messi a Lautaro Martínez en el gol de Argentina ante Inglaterra. Video: ESPN

Lautaro Martínez entendió la jugada antes que todos. El delantero atacó el espacio, se elevó entre los defensores ingleses y conectó un cabezazo que dejó sin respuesta a Jordan Pickford. Argentina pasó del empate a la clasificación en cuestión de minutos. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra el 15 de julio de 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y consiguió el boleto para disputar otra final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi durante Argentina-Inglaterra
Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. Foto: REUTERS

El autor del gol fue Lautaro, pero la última pincelada perteneció al futbolista que condujo a esta generación hasta lo más alto. Messi no necesitó convertir para adueñarse del momento más importante del partido. Le alcanzó con hacer aquello que tantas veces hizo durante su carrera: ver una oportunidad donde los demás solamente encontraban piernas, cansancio y desesperación.

Contra Inglaterra, el rival que multiplica todas las emociones

En el fútbol argentino, enfrentar a Inglaterra nunca representa un partido cualquiera. La historia deportiva, los enfrentamientos mundialistas y la memoria colectiva convierten cada cruce en un acontecimiento especial. Por eso, que el último pase decisivo de Messi haya ocurrido precisamente frente al conjunto inglés le agrega una dimensión emocional difícil de comparar.

Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: NA

No fue únicamente una asistencia. Fue la última intervención decisiva del capitán para ganar un partido con la Selección argentina. Y sucedió frente a un rival histórico, en una instancia que no permitía errores y cuando faltaban segundos para que la semifinal entrara en el tiempo suplementario.

La Albiceleste había quedado contra las cuerdas tras el tanto de Gordon, pero reaccionó en el tramo final. Enzo Fernández convirtió el empate con un remate de larga distancia después de recibir de Messi, mientras que Lautaro completó la remontada con el cabezazo del 2-1. El número 10 participó de manera directa en los dos goles que cambiaron la historia de la semifinal.

La última asistencia de Messi fue mucho más que un centro

Durante años, Messi cargó con la obligación de ganar con Argentina. Se cuestionaron sus gestos, su liderazgo y hasta su manera de sentir la camiseta. Después llegaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y una nueva Copa América en 2024. El futbolista que alguna vez había quedado asociado a las finales perdidas logró construir una era de títulos y reconocimiento absoluto.

Por eso, su última asistencia funciona como el resumen perfecto de todo el recorrido. Messi recibió la pelota, levantó la mirada y volvió a pensar primero en el equipo. Pudo intentar una acción individual, buscar una infracción o asegurar la posesión para llegar al alargue. Eligió atacar. Eligió el pase. Eligió confiar en Lautaro.

La imagen posee, además, una belleza particular: el último gran servicio del capitán encontró a uno de los delanteros que compartió con él el ciclo más exitoso de la Selección argentina. El centro del 10 y el cabezazo del 9 sellaron una clasificación que parecía escaparse minutos antes.

Un desenlace que ni el mejor guionista se habría animado a escribir

Si alguien hubiera imaginado la despedida perfecta para el último pase de Messi con Argentina, probablemente habría pedido demasiado: una semifinal del mundo, el rival más cargado de historia, una desventaja que parecía definitiva, una remontada agónica y una asistencia en el último minuto para llegar a la final.

Messi anunció posteriormente el cierre de su ciclo con la Selección argentina, después de una trayectoria de más de dos décadas en la que se convirtió en el máximo referente de la Albiceleste. Su etapa internacional incluyó títulos continentales, la Finalissima y la Copa del Mundo de Qatar 2022, además de récords individuales de presencias, goles y asistencias.

Tal vez por eso aquel centro contra Inglaterra seguirá creciendo con el paso del tiempo. No fue el gol de una final ni terminó con Messi levantando otro trofeo mundial, pero sí representó la última asistencia de un jugador irrepetible con la camiseta argentina.

Contra Inglaterra. En una semifinal. En el último minuto. Para dar vuelta el partido y clasificar a una final del mundo.

Lionel MessiSelección ArgentinaSelección InglaterraMundial 2026
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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