El retiro de Lionel Messi sacudió al mundo: así reflejó la prensa internacional el adiós del capitán argentino

Lionel Messi anunció su retiro oficial de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su histórica trayectoria en la Selección Argentina generó un impacto global y ocupó las portadas de los principales medios deportivos del mundo. Con distintos enfoques, pero con una coincidencia absoluta sobre la magnitud de la noticia, la prensa internacional destacó el final del ciclo del futbolista más importante de la historia de la “Albiceleste”.

El anuncio llegó a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, donde el capitán argentino confirmó que no volverá a vestir la camiseta nacional después de casi dos décadas de carrera, títulos y récords. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el astro rosarino.

Además, dejó en claro el profundo dolor que le provocó la decisión: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina conmocionó al fútbol mundial

La noticia se convirtió rápidamente en tendencia global y los principales medios deportivos de Europa dedicaron amplias coberturas al retiro del capitán argentino.

La reacción del medio internacional AS tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Foto: AS

El diario español AS eligió un título tan simple como contundente: “Messi deja Argentina”. El medio destacó que el histórico número 10 anunció su salida de la selección a través de un comunicado en redes sociales, cerrando una etapa que incluyó más de 200 partidos con la camiseta albiceleste.

En Francia, L’Équipe abrió su cobertura con la frase “Messi y Argentina: se acabó”. El reconocido periódico recordó que el rosarino se despide como el máximo goleador histórico y el jugador con más presencias en la historia del seleccionado nacional, además de haber conquistado el ansiado título mundial.

La reacción del medio internacional L’Équipe tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Foto: L’Équipe

Qué dijeron los medios europeos sobre el retiro de Messi

La repercusión también fue inmediata en Portugal, donde A Bola tituló: “Ahora sí, punto final: ‘Ya no tengo más para dar’”. El periódico repasó los principales logros del delantero con Argentina, entre ellos la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 conquistado en 2005.

La reacción del medio internacional A Bola tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Foto: A Bola

En España, Marca calificó la noticia como un auténtico acontecimiento con el encabezado “Bombazo: Messi se retira de la selección argentina”. El tradicional medio deportivo puso el foco en las palabras del jugador y en el cierre de una era que devolvió a la Argentina al máximo nivel del fútbol internacional.

La reacción del medio internacional Marca tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Foto: Marca

Por su parte, Mundo Deportivo optó por un tono más emotivo: “¡Messi anuncia su adiós a la selección argentina!”. La publicación recordó que el capitán cerró su recorrido con un Mundial, dos Copas América y una marca histórica de 125 goles en 207 partidos oficiales.

La reacción del medio internacional Mundo Deportivo tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Foto: Mundo Deportivo

Italia tampoco quedó al margen de la noticia. La Gazzetta dello Sport tituló: “Messi, una carta de despedida: ‘Ya no jugaré más con Argentina. Lo di todo’”. El medio destacó que el astro argentino justificó su decisión al considerar que cumplió todos sus objetivos y que es momento de dar lugar a las nuevas generaciones.

La reacción del medio internacional La Gazzetta dello Sport tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Foto: La Gazzetta dello Sport

El legado de Messi en la Albiceleste: récords, títulos y una huella imborrable

Con su retiro, Lionel Messi baja el telón de una de las carreras más extraordinarias que haya tenido una selección nacional. A lo largo de más de veinte años defendiendo la camiseta argentina, se convirtió en el futbolista con más partidos disputados y el máximo goleador de la historia del combinado nacional. Además, lideró la conquista del Mundial de Qatar 2022 y fue protagonista de una etapa dorada que también incluyó dos Copas América y la Finalissima.