La curiosa reacción de Cristiano Ronaldo tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

El particular posteo de Cristiano Ronaldo tras conocerse la decisión de Lionel Messi. Foto: Instagram @cristiano

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina generó repercusiones de todo tipo. Desde la prensa internacional hasta sus compañeros y familiares, el mundo entero reaccionó a una noticia histórica. En medio de los numerosos mensajes dedicados al capitán argentino, una publicación de Cristiano Ronaldo llamó especialmente la atención.

Qué publicó Cristiano Ronaldo tras el anuncio de Lionel Messi

El delantero portugués compartió en su cuenta de Instagram tres fotografías de una jornada de entrenamiento y acompañó las imágenes con una breve frase: “Keep pushing”, que puede traducirse como “Seguí esforzándote” o “Hay que seguir adelante”.

La publicación no contiene una referencia directa a Messi, a la Selección Argentina ni al anuncio que sacudió al fútbol mundial. Sin embargo, la aparición del hombre del Al Nassr alrededor de una jornada marcada por la despedida internacional del rosarino provocó diferentes interpretaciones entre los seguidores de ambos futbolistas.

Mientras compañeros, entrenadores y personalidades del deporte eligieron extensos mensajes para reconocer la trayectoria del número 10, Cristiano mantuvo el estilo habitual de sus redes sociales: imágenes relacionadas con su preparación física y una consigna centrada en la perseverancia.

El particular posteo de Cristiano Ronaldo tras conocerse la decisión de Lionel Messi. Foto: Instagram @cristiano

El sugestivo mensaje de Cristiano Ronaldo

“Keep pushing” es una expresión que Ronaldo ha utilizado como parte de su filosofía deportiva. La frase refleja una de las características que marcaron su carrera: la búsqueda permanente de nuevos objetivos, el cuidado físico y la voluntad de continuar compitiendo al máximo nivel.

En esta oportunidad, el momento de la publicación le otorgó un significado particular. Para algunos usuarios, se trató simplemente de un mensaje motivacional asociado con su entrenamiento. Otros lo interpretaron como una reacción indirecta ante el final de la carrera de Messi con la camiseta argentina.

Lo concreto es que Cristiano no mencionó al futbolista del Inter Miami. Tampoco escribió un mensaje de despedida ni hizo alusión explícita a la decisión comunicada por el capitán albiceleste. Por ese motivo, no puede afirmarse que el posteo haya estado dirigido a Messi.

La coincidencia temporal, no obstante, fue suficiente para alimentar el debate. Cada movimiento de los dos jugadores suele adquirir una repercusión especial debido a la extraordinaria rivalidad deportiva que protagonizaron durante más de quince años.

Una rivalidad que definió una generación

La historia deportiva de Messi y Cristiano estuvo atravesada por récords, títulos, goles y reconocimientos individuales. Durante su etapa en Barcelona y Real Madrid, respectivamente, ambos protagonizaron algunos de los enfrentamientos más esperados del fútbol europeo.

Aunque fueron presentados muchas veces como antagonistas, los dos manifestaron públicamente respeto por la carrera del otro. Sus recorridos avanzaron en paralelo y establecieron estándares de rendimiento difíciles de igualar: mientras Messi consolidó su legado con la Selección Argentina, Ronaldo hizo lo propio como referente histórico de Portugal.

Por esa razón, la ausencia de una referencia directa también generó comentarios. Muchos aficionados esperaban una despedida pública de Cristiano, especialmente después de que el argentino confirmara el final de su ciclo internacional.

Hasta el momento, la única publicación señalada fue la serie de tres fotografías de entrenamiento acompañadas por la frase “Keep pushing”. Sin explicaciones adicionales, el mensaje quedó abierto a interpretaciones.

Puede haber sido una simple muestra de su rutina cotidiana, una reafirmación de su mentalidad competitiva o, según la lectura de algunos seguidores, una particular manera de responder ante una jornada que recordó que incluso las carreras más extraordinarias se acercan inevitablemente a su final.

Lionel Messi le puso fin a una etapa histórica

Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto de 2026 que no volverá a jugar con la Selección Argentina. La decisión fue comunicada mediante una carta publicada en sus redes sociales, poco más de un mes después de la final del Mundial 2026. El rosarino explicó que sentía haber completado su etapa en el equipo nacional y que había llegado el momento de darle espacio a una nueva generación.

La noticia cerró un recorrido de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Messi debutó en la Mayor en agosto de 2005 y, con el paso de los años, se convirtió en capitán, máximo goleador y futbolista con más presencias en la historia del combinado argentino.

Entre sus principales conquistas se encuentran el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. Su despedida representa, por lo tanto, mucho más que la salida de un jugador: marca el cierre de una de las etapas más importantes del fútbol argentino.