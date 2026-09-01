Tras solo dos meses en el cargo, San Lorenzo anunció la salida de Pipo Gorosito: los posibles candidatos para sucederlo

Néstor Gorosito en San Lorenzo. Foto: X

Néstor Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo tras la derrota ante Instituto en Córdoba, que agravó la crisis deportiva e institucional que vive el Ciclón.

La dirigencia encabezada por Marcelo Culotta no coincidía plenamente con el optimismo del director técnico, aunque Gorosito haya declarado en conferencia de prensa que “no se le cruza por la cabeza dejar de ser el entrenador de San Lorenzo”.

Las próximas prácticas del equipo las va a dirigir Walter Perazzo, que ya había dirigido algunos entrenamientos antes de que llegara al cargo Pipo.

Al frente del “Ciclón”, el ex entrenador de Alianza Lima consiguió apenas siete puntos en el campeonato local, producto de dos victorias, una igualdad y cuatro caídas, estadística que se agravó con la temprana eliminación por penales frente a Deportivo Riestra en los cruces de Copa Argentina y la histórica derrota de local contra Huracán.

San Lorenzo-Huracán. Foto: X @SanLorenzo

La larga lista de entrenadores en el 2026

En lo que va del 2026, el Cuervo ya contó con tres entrenadores diferentes: Damián Ayude, quien fue despedido por la dirigencia transitoria de Sergio Constantino tras una dura goleada 5 a 2 frente a Defensa y Justicia.

Luego vino el breve paso de Gustavo Álvarez, cuya etapa duró apenas 13 encuentros marcados por las eliminaciones simultáneas en el certamen local y la Copa Sudamericana en un lapso de diez días, sumado a diferencias de criterio con la actual Comisión Directiva encabezada por Marcelo Culotta.

Gustavo Álvarez renunció como DT de San Lorenzo. Foto: Redes sociales.

Finalmente, Néstor Gorosito concretó su regreso luego de 24 años y que fue despedido sin poder imponer su estilo a un plantel golpeado.

Los nombres para sucederlo

Los primeros candidatos son dos hombres de la casa. Por un lado, Rubén Darío Insúa, entrenador del Ciclón entre 2022 y 2024, con reciente paso por Barracas Central.

Pipi Romagnoli, San Lorenzo. Foto: X @SanLorenzo

El otro candidato es Leandro “Pipi” Romagnoli, quien inició su carrera como entrenador en San Lorenzo y luego tuvo pasos por San Martín de San Juan y Guaraní de Paraguay.