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Cañuelas se llena de sabores: llegan chefs internacionales, habrá competencias y la entrada será gratuita

Durante tres jornadas, cocineros profesionales, estudiantes y aficionados competirán en un escenario rural cargado de historia. El público podrá disfrutar de clases magistrales, música en vivo y propuestas gastronómicas.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Llega un concurso internacional de chefs con entrada gratis
Llega un concurso internacional de chefs con entrada gratis Foto: Instagram @canuelasnews
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Cañuelas se prepara para convertirse en uno de los grandes destinos gastronómicos de la provincia de Buenos Aires. Los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, la ciudad será sede del Concurso Internacional de Chefs “Arte y Sabores”, un encuentro que reunirá cocina, turismo, entretenimiento e identidad bonaerense.

La actividad comenzará a las 10 en la Estancia Puesto Viejo, ubicada en el kilómetro 82 de la Ruta Provincial 6. Uno de los principales atractivos será que la entrada para el público será libre y gratuita.

A lo largo de las tres jornadas habrá competencias culinarias, clases magistrales, cocineros invitados, food trucks y música en vivo. La propuesta busca acercar la gastronomía profesional a las familias, los turistas y todos aquellos que sienten curiosidad por descubrir qué sucede detrás de un gran plato.

Chefs, estudiantes y aficionados competirán en Cañuelas

El concurso no estará reservado solamente para profesionales con una extensa trayectoria. También podrán participar estudiantes de gastronomía, emprendedores, aficionados, restaurantes y cocineros amateurs dispuestos a demostrar su talento frente a un jurado especializado.

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Cañuelas
Una escapada cercana con gastronomía y paisaje rural Foto: Instagram @canuelasnews

Las categorías incluyen cocina gourmet, pastelería, hamburguesas, coctelería, alfajores y tallado de frutas y verduras.

El viernes estará dedicado principalmente a la pastelería. El sábado será el turno de la cocina gourmet y los alfajores, mientras que el domingo se desarrollarán las competencias de hamburguesas y coctelería.

La organización está a cargo de Tierra de Cocineros y la Unión de Chefs Latinoamericanos, con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Cañuelas.

Las clases que podrá disfrutar el público

Además de observar las competencias, los visitantes tendrán la posibilidad de conocer técnicas, experiencias y secretos de reconocidos especialistas.

El panadero uruguayo Israel Zelayes presentará una clase sobre su experiencia en la Copa del Mundo de Panadería. Por su parte, el chef argentino Sergio Cornejo ofrecerá una charla dedicada a la cocina japonesa.

Cañuelas
Cañuelas se convierte en la capital de los sabores Foto: Instagram @canuelasnews

La programación también contempla una presentación de Jorge Camillucci acerca del alfajor argentino y su importancia cultural. A estas actividades se sumarán una conferencia de Néstor Bardeci sobre la calidad del servicio turístico gastronómico y una introducción a la cocina al vacío, conocida como técnica sous vide, a cargo de Daniel Molina.

Así, el público dejará de ser un simple espectador y podrá acercarse directamente al trabajo de los profesionales.

Cañuelas, una ciudad unida a la historia de la gastronomía

La elección de Cañuelas como sede no es casual. El distrito mantiene una relación histórica con la producción rural, la industria láctea y el dulce de leche, tres elementos fundamentales de la identidad gastronómica argentina.

En 1889, Vicente Casares fundó La Martona en la Estancia San Martín. La empresa fue pionera de la industria lechera argentina e incorporó importantes innovaciones relacionadas con la pasteurización, el filtrado, el control de calidad y la comercialización de la leche.

Vista de Vicente Casares, pueblo bonaerense de 800 habitantes con bosques, entorno rural, historia y bodegones de campo a 50 kilómetros de CABA.
Calles tranquilas, paisajes rurales, bosques centenarios y propuestas gastronómicas convierten a Vicente Casares en uno de los destinos más atractivos para una escapada de fin de semana cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: WIkipedia

La fábrica procesaba la producción proveniente de decenas de tambos distribuidos en miles de hectáreas. También realizó exportaciones de manteca hacia Inglaterra y comenzó a producir dulce de leche de manera industrial a comienzos del siglo XX.

La historia local posee incluso una inesperada conexión con la literatura. En 1937, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares escribieron juntos un folleto sobre las propiedades de la leche cuajada y el yogur por encargo de un directivo de La Martona.

El Pacto de Cañuelas y la leyenda del dulce de leche

Otro acontecimiento fundamental ocurrió el 24 de junio de 1829, cuando Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle firmaron el denominado Pacto de Cañuelas en la estancia La Caledonia.

El pacto de Cañuelas, posible disparador de la invención del dulce de leche
El pacto de Cañuelas, posible disparador de la invención del dulce de leche

Ese sitio también quedó relacionado con la popular leyenda sobre el nacimiento accidental del dulce de leche. Según el relato tradicional, una criada habría olvidado sobre el fuego una preparación de leche con azúcar mientras se desarrollaba el encuentro entre los dirigentes.

Aunque no existen pruebas definitivas que permitan confirmar esa versión, la historia ayudó a consolidar el vínculo simbólico entre Cañuelas y uno de los productos argentinos más reconocidos en el mundo.

Una escapada gastronómica para disfrutar en familia

Con acceso gratuito, actividades para diferentes edades y una ubicación estratégica sobre la Ruta Provincial 6, “Arte y Sabores” se presenta como una atractiva escapada de fin de semana.

Durante tres días, las antiguas tradiciones rurales convivirán con técnicas contemporáneas y sabores internacionales. Cañuelas intentará demostrar que la gastronomía no solamente alimenta: también conserva recuerdos, reúne generaciones y cuenta la historia de una comunidad.

Datos principales del encuentro

  • Cuándo: viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026.
  • Horario: desde las 10.
  • Dónde: Estancia Puesto Viejo, Ruta Provincial 6, kilómetro 82.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Actividades: competencias, clases magistrales, food trucks y música en vivo.
Fiestas RegionalesCañuelasTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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