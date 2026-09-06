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Oportunidad única para Franco Colapinto en el GP de Italia: largará 7° y buscará aprovechar su mejor clasificación en la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo una destacada clasificación en Monza y partirá desde el séptimo lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly consiguió la primera pole de Alpine en la Fórmula 1.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Franco Colapinto tuvo una destacada clasificación en Monza y largará desde el séptimo lugar en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto tuvo una destacada clasificación en Monza y largará desde el séptimo lugar en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto tendrá una oportunidad inmejorable en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1: el piloto argentino largará desde el séptimo puesto en el circuito de Monza, luego de conseguir su mejor posición de clasificación desde su llegada a la máxima categoría.

El argentino tuvo un rendimiento sólido durante todo el fin de semana y logró meterse entre los diez mejores en las tres sesiones de entrenamientos. En la primera práctica terminó , mientras que en la segunda fue 11° y en la tercera finalizó 10°.

Franco Colapinto.
El piloto argentino consiguió su mejor posición de salida en la Fórmula 1 y buscará convertirla en un buen resultado en carrera. Foto: REUTERS

En la clasificación, Colapinto dio un paso adelante y consiguió el 7° lugar, que le permitirá partir desde una posición privilegiada en una carrera en la que buscará sumar puntos importantes para Alpine.

Pierre Gasly hizo historia y consiguió la pole para Alpine

La gran sorpresa de la clasificación fue Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, quien consiguió la pole position para el Gran Premio de Italia.

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El francés logró así la primera pole position en la historia de Alpine, un resultado destacado para la escudería francesa que también pone a sus dos pilotos en posiciones competitivas para la carrera.

Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia.
Pierre Gasly consiguió la primera pole de Alpine. Foto: REUTERS

Detrás de Gasly partirán George Russell, desde el segundo lugar, y Charles Leclerc, que completará la primera fila desde la tercera posición.

De esta manera, Alpine tendrá a Gasly en la pole y a Colapinto en el séptimo puesto, una situación que le permitirá al equipo afrontar el GP de Italia con expectativas renovadas.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Italia

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se disputará este domingo en el mítico circuito de Monza.

La carrera comenzará a las 10 de la mañana, horario de Argentina, y los fanáticos podrán seguir la transmisión online a través de Disney+ Premium.

El argentino afrontará una carrera especial en el “Templo de la Velocidad”, donde buscará sumar puntos importantes para Alpine. Foto: REUTERS

En esta oportunidad, Fox Sports transmitirá la carrera en diferido.

Para Colapinto será una jornada especial, ya que partirá desde su mejor posición de salida en la Fórmula 1 y tendrá por delante 53 vueltas para intentar convertir su buena clasificación en un resultado importante.

Monza, el “Templo de la Velocidad” de la Fórmula 1

El Autódromo Nacional de Monza es uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Inaugurado en 1922, forma parte del campeonato mundial desde 1950 y es conocido como el “Templo de la Velocidad”.

Sus largas rectas, las fuertes frenadas y las curvas rápidas hacen de Monza uno de los trazados más veloces de la categoría. Por sus características, la carrera suele exigir un equilibrio preciso entre velocidad máxima, rendimiento aerodinámico y capacidad de frenado.

El argentino afrontará una carrera especial en el “Templo de la Velocidad”, donde buscará sumar puntos importantes para Alpine. Foto: REUTERS

Estos son los principales datos del circuito italiano:

  • Longitud: 5,793 kilómetros.
  • Vueltas: 53.
  • Distancia total: 306,720 kilómetros.
  • Curvas: 11.
  • Récord de vuelta: 1:21.046, registrado por Rubens Barrichello en 2004.

Colapinto busca aprovechar su mejor largada en la Fórmula 1

Con el séptimo puesto conseguido en la clasificación, Franco Colapinto tendrá una de las mejores oportunidades de su carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto largará desde la tercera fila en Monza, en una oportunidad clave para conseguir un resultado destacado en la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

El argentino deberá defender su posición desde el comienzo y aprovechar las características de Monza para mantenerse en la pelea por los puntos. Además, contará con un compañero de equipo que partirá desde la pole position, en un escenario particularmente favorable para Alpine.

La expectativa estará puesta en si Colapinto consigue transformar su mejor clasificación en la categoría en un resultado destacado durante el Gran Premio de Italia.

Fórmula 1Franco ColapintoAlpineGran Premio de Italia
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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