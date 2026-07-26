Pileta climatizada, living gigante y mucho verde: así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres

Así es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes Foto: Instagram Valucervantes

Valentina Cervantes, la influencer y esposa de Enzo Fernández, mostró por primera vez los distintos rincones de la casa donde viven junto a sus hijos en Londres y, sumándose al trend del “House Tour”, contó algunas particularidades del hogar que eligieron juntos. Durante el recorrido, se pueden ver amplios ambientes, un diseño moderno y algunas comodidades que el mediocampista no quiso resignar.

Sin embargo, el dato curioso no fue la impresionante cocina o la pileta climatizada, sino que Enzo tiene una costumbre muy curiosa que obliga a su familia a tener que buscar una nueva casa cada cierto periodo de tiempo. “Él quiere renovar energías”, dijo Valu entre risas.

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Así es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes Foto: Instagram Valucervantes

La visita permitió conocer cómo es el día a día de la familia en Inglaterra, donde el volante del Chelsea combina su carrera deportiva con una rutina familiar marcada por la adaptación a una cultura diferente y por un hogar pensado especialmente para sus hijos.

Puertas adentro: cómo es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres

La vivienda se destaca por sus ambientes amplios, grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y una decoración de estilo moderno, con tonos claros y espacios abiertos.

Así es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes Foto: Instagram Valucervantes

Uno de los sectores principales y con más presencia del hogar familiar es la cocina, conectada con una despensa repleta de productos, además de un living de grandes dimensiones pensado para reuniones familiares. En el exterior, el jardín cuenta con una pileta climatizada y una casa del árbol equipada para que jueguen sus hijos.

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A pesar de las comodidades, hubo un detalle que generó comentarios en redes sociales: la piscina está al aire libre, algo poco habitual para el clima de Londres. “No sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada, te morís de frío”, comentó Valentina durante el recorrido junto a Marley en “Por el Mundo”.

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La casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes tiene incluido un gimnasio Foto: Instagram Valucervantes

Aunque ahora están perfectamente instalados, la influencer contó que no descarta una nueva mudanza, ya que Enzo disfruta de “comenzar nuevas etapas” en distintos hogares. “Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa”, dijo.

Cómo fue la adaptación de la familia a la vida en Inglaterra

Durante la entrevista, Valentina también habló de los desafíos que enfrentaron desde que se mudaron al Reino Unido. Uno de los cambios más importantes fue acostumbrarse a manejar con el volante del lado derecho. Con humor, recordó que el proceso no fue sencillo y hasta bromeó con haber dañado una rueda en sus primeros días al volante.

Así es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes Foto: Instagram Valucervantes

La influencer también destacó algunas diferencias culturales que encontró en la crianza de sus hijos. Como ejemplo, mencionó que en Inglaterra los cumpleaños infantiles suelen organizarse con varios meses de anticipación, una costumbre muy distinta a la argentina.

Sin embargo, Valentina afirmó que se encuentran muy felices de poder vivir en Inglaterra y darles a sus niños un hogar lleno de paz y de espacios verdes para que puedan crecer sin ataduras. La decoración del hogar para ella puede cambiar, pero lo que no negocia sin dudas es el orden y la calidez que necesita una familia al llegar a casa.