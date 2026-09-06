El análisis “agridulce” de Colapinto tras el GP de Italia de la Fórmula 1: “Un poquito caliente, pero ya estoy flama”

La frustación de Franco Colapinto tras el noveno puesto en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto volvió a ser protagonista este domingo en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto argentino tuvo una largada espectacular, llegó a meterse en la pelea por los puestos de adelante y mostró un ritmo que invitaba a ilusionarse con un resultado aún mejor. Sin embargo, un desafortunado incidente complicó su carrera y lo obligó a remar desde atrás hasta terminar noveno, sumando dos importantes puntos para el campeonato.

Una vez finalizada la competencia, el pilarense compartió sus sensaciones en las redes sociales y dejó en evidencia la mezcla de bronca y orgullo que le dejó una jornada en la que sintió que podía haber conseguido mucho más. “Día durísimo por lo que podría haber sido... nos levantamos y mañana con la esperanza renovada a seguir laburando”, escribió en una publicación de Instagram que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de los fanáticos.

Franco Colapinto analizó el GP de Italia y lamentó una oportunidad perdida

El resultado final dejó un sabor agridulce para Colapinto. Luego de un arranque prometedor y de mostrarse competitivo frente a varios de los principales protagonistas de la categoría, un problema durante la carrera alteró sus planes y condicionó el rendimiento de su monoplaza.

Un despiste durante la carrera alteró sus planes y condicionó el rendimiento de su monoplaza en el GP de Italia. Foto: REUTERS

A pesar de las dificultades, el piloto logró mantenerse en pista, evitar errores y concretar una remontada que le permitió finalizar dentro de la zona de puntos. Según el análisis, el noveno puesto en Monza no terminó de representar el potencial que había mostrado durante gran parte del fin de semana.

Qué dijo Franco Colapinto sobre los problemas de su auto en Monza

Además de referirse al resultado, Colapinto explicó que debió convivir con inconvenientes técnicos que afectaron el comportamiento del auto y complicaron su rendimiento. “Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos”, escribió el argentino, haciendo alusión a los daños sufridos durante la competencia.

Alpine sumó doble puntos con Pierre Gasly y Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Lejos de resignarse, el piloto mantuvo un ritmo competitivo y consiguió rescatar dos unidades para el Campeonato de Constructores, un premio al esfuerzo en una carrera que se volvió mucho más compleja de lo previsto. Justamente, la capacidad de recuperación volvió a ser uno de los puntos más destacados de su actuación.

La publicación de Franco Colapinto tras el GP de Italia y el foco puesto en Madrid

Más allá de la frustración por el resultado, Colapinto también destacó el trabajo realizado por todo el equipo durante el fin de semana: “Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo, pole de Pierre en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros hasta que allá fui...”.

La felicitación de Franco Colapinto a Pierre Gasly tras la pole position del francés en el GP de Italia. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Si bien reconoció que terminó molesto por cómo se desarrolló la carrera, también dejó claro que ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío. “Gracias por bancarme siempre. Un poquito caliente post carrera, pero ya estoy flama. Con todo a Madrid”, concluyó.

Con dos puntos más en el bolsillo y la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante, Colapinto cerró el paso por Monza con sentimientos encontrados. Sin embargo, su actuación volvió a confirmar que tiene el ritmo y la consistencia necesarios para seguir peleando cada vez más adelante en la máxima categoría.