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Victoria Granatto aclaró sus dichos tras la polémica por el saludo de Messi a Las Leonas: “Me sacaron de contexto”

La jugadora campeona del mundo se expresó en sus redes sociales luego de la polémica que se originó en relación al mejor futbolista del mundo. Mirá su mensaje en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Victoria Granatto en el Mundial de Hockey.
Victoria Granatto en el Mundial de Hockey. Foto: X
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Victoria Granatto quedó en el centro de la polémica luego de cuestionar el saludo de Lionel Messi a Las Leonas luego de la conquista de la tercera estrella en el Mundial de Hockey.

Ante esto, la jugadora de la Selección argentina fue duramente criticada en las redes sociales, lugar en el que decidió hacer un descargo para explicar sus dichos.

“A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada... Lo importante es que está Lucha (Aymar), Mechi (Margalot), Ceci (Rognoni), Magui (Aicega)... Nuestra historia es mucho más grande”, había dicho Vicky en una entrevista y desató una ola de comentarios.

Lionel Messi. Foto: NA.

Luego de recibir críticas y tener que poner en privado su cuenta, Granatto realizó un descargo para aclarar su declaración y poner un poco de paños fríos a una inesperada situación.

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“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”, inició.

“Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, continuó.

Descargo de Victoria Granatto.
Descargo de Victoria Granatto. Foto: Redes sociales

“Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, agregó.

“Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, completó.

Las LeonasLionel MessiMundial de Hockey
Matias Greisert
Matias Greisert

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