Nuevos trenes entre CABA y el Conurbano: la histórica línea que suma locomotoras para mejorar los viajes

Nuevos trenes entre CABA y el Conurbano Foto: Instagram @carlitos_lombardo23

Viajar desde el Conurbano hasta la Ciudad de Buenos Aires podría volverse más previsible para miles de pasajeros. La línea San Martín atraviesa una nueva etapa de modernización con la incorporación de tres locomotoras diésel-eléctricas y la renovación de coches que permanecían fuera de servicio.

Las nuevas unidades fueron adquiridas para reforzar la flota de un corredor que conecta Retiro con Pilar y Doctor Cabred. La falta de locomotoras disponibles había obligado a implementar un diagrama de emergencia, con consecuencias directas sobre las frecuencias y la regularidad de los viajes.

Qué cambiará con las nuevas locomotoras del San Martín

La incorporación de las máquinas permitirá contar con más material ferroviario disponible para movilizar las formaciones. Esto podría traducirse en menos cancelaciones, mayor cumplimiento de los horarios y una respuesta más rápida ante posibles fallas mecánicas.

Sin embargo, las nuevas locomotoras no significan automáticamente que todos los servicios reduzcan sus tiempos de viaje. La velocidad también depende del estado de las vías, el señalamiento, los sistemas de seguridad y las restricciones operativas.

El beneficio más inmediato será otro: una mayor confiabilidad. Si una locomotora presenta un desperfecto, disponer de unidades adicionales reduce el riesgo de que una formación completa quede fuera de circulación.

También renuevan los coches por dentro y por fuera

El plan ferroviario no se limita a las nuevas máquinas. Una formación compuesta por siete coches fue sometida a una reparación integral, mientras que otras unidades continuaron atravesando trabajos de recuperación.

Servicio diferencial del tren de la línea San Martín Foto: Trenes Argentinos

Las intervenciones incluyeron mejoras en motores, bogies, frenos y sistemas de acople. También se realizaron tareas en los espacios utilizados por los pasajeros, con la reparación de pisos y ventanas, el recambio de asientos, trabajos de pintura y la instalación de iluminación LED.

Estas obras son necesarias porque una locomotora nueva no alcanza para ampliar el servicio. Para aumentar la cantidad de trenes también se necesitan coches operativos, vías seguras, señalamiento adecuado, talleres y personal ferroviario.

Qué recorrido realiza la línea San Martín

La línea tiene su cabecera porteña en Retiro y llega hasta Pilar y Doctor Cabred. Durante su recorrido atraviesa distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y zonas de los partidos de Tres de Febrero, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz, Pilar y Luján.

Entre sus estaciones más importantes aparecen Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Caseros, El Palomar, Hurlingham, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Presidente Derqui y Pilar.

Debido a su extensión, constituye una conexión fundamental para miles de personas que se trasladan diariamente por motivos laborales, educativos, médicos o personales.

Una línea con más de 130 años de historia

El origen del San Martín se remonta al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, creado con la ambición de integrar Buenos Aires con la región de Cuyo y formar parte de una futura conexión hacia Chile.

El primer servicio de pasajeros de su red troncal fue inaugurado el 25 de marzo de 1888. Aquel tren salió desde Palermo, pasó por Caseros y Muñiz y llegó hasta Agote, en el partido bonaerense de Mercedes.

Estación Retiro Foto: Revista Caras y Caretas

La expansión del ferrocarril impulsó el crecimiento de numerosas localidades del oeste del Conurbano. Con el paso del tiempo fueron inaugurándose estaciones que luego se transformaron en puntos centrales de nuevas zonas urbanas.

Otro momento decisivo ocurrió en 1912, cuando los servicios comenzaron a llegar a la terminal de Retiro. El edificio histórico de la línea fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1982.

Por qué pasó a llamarse Ferrocarril General San Martín

Después de funcionar durante décadas bajo la denominación Buenos Aires al Pacífico, la red fue nacionalizada y en 1948 recibió el nombre Ferrocarril General San Martín, en homenaje al libertador argentino.

Durante la década de 1960, las antiguas locomotoras a vapor comenzaron a ser reemplazadas por máquinas diésel. También se incorporaron coches más modernos y se renovaron diferentes sectores de la infraestructura.

La línea atravesó posteriormente distintas modificaciones. En 1978, Pilar quedó establecida como terminal del servicio metropolitano y los trenes dejaron de llegar regularmente a Manzanares y Doctor Cabred. Esa conexión fue recuperada en mayo de 2014.

¿Los pasajeros llegarán más rápido?

Las nuevas locomotoras y la reparación de los coches representan un avance concreto, aunque la reducción definitiva de los tiempos de viaje dependerá de mejoras integrales. Será necesario continuar trabajando en vías, señales, sistemas de frenado y mantenimiento preventivo.

En el corto plazo, la prioridad será conseguir que el servicio tenga mayor regularidad y menos interrupciones. Para los pasajeros que esperan todos los días en José C. Paz, San Miguel, Hurlingham, Caseros o Pilar, poder confiar en el horario del tren puede resultar tan importante como ahorrar algunos minutos.

Con más de 130 años de historia, el San Martín vuelve a ubicarse frente a un desafío central: modernizar su flota sin perder de vista las necesidades cotidianas de quienes dependen del ferrocarril para trabajar, estudiar y regresar a sus hogares.