Horror en Puerto Madryn: salió a pasear con su perro y encontró 125 piezas óseas

Caminaba con su perro y encontró 125 piezas óseas en Puerto Madryn. Foto: NA.

Un hombre que paseaba con su perro por las inmediaciones de la Ruta 3, en Puerto Madryn, se topó con un extraño hallazgo: encontró 125 piezas óseas y dio aviso de inmediato a la Policía. El descubrimiento activó un amplio operativo en la zona cercana a la Reserva de Servicoop.

De manera inmediata, se activó el procedimiento que concluyó con el hallazgo de un cráneo y distintas bolsas que contenían huesos, entre otros elementos y desechos.

Ante la aparición de los restos, el fiscal de turno Lautaro Volpi solicitó el secuestro de lo reunido y su inmediato traslado para concretar las pericias correspondientes y develar, lo antes posible, su pertenencia.

Este lunes, el Ministerio Público Fiscal de Chubut informó a través de un comunicado que los primeros análisis indicarían que los restos corresponderían a material arqueológico de antigua data.

Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

“Durante el procedimiento se recolectó la totalidad de los indicios presentes en el lugar y se contabilizaron aproximadamente 125 piezas óseas, entre las que se encuentran los principales elementos del esqueleto”, destaca el escrito.

De acuerdo con las primeras observaciones, los restos son de antigua data: “Algunas costillas presentan vestigios compatibles con posibles fracturas consolidadas”, mientras que “en el resto de las piezas examinadas no se observaron lesiones visibles”.

El paso siguiente será que los elementos recolectados sean sometidos a mayores estudios, “a fin de determinar con mayor precisión su antigüedad y origen”.

Qué estudios faltan para determinar el origen de los restos

Las aproximadamente 125 piezas óseas serán sometidas a pericias más exhaustivas para establecer su antigüedad y procedencia. Los especialistas deberán analizar sus características y estado de conservación, además de determinar si pertenecen a uno o varios individuos y precisar el contexto arqueológico del hallazgo.

Los estudios también buscarán confirmar la hipótesis preliminar que señala que se trata de material arqueológico de antigua data. Algunas costillas presentan posibles fracturas consolidadas, pero no se observaron lesiones visibles en las demás piezas. Los resultados permitirán definir qué organismo deberá intervenir en su preservación.