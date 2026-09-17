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Marcelo Gallardo asumió como entrenador de Ecuador y recibió un sorprendente regalo: “Un muñeco...”

El técnico argentino aterrizó en Quito para comenzar su ciclo al frente de la Tri y fue recibido por una multitud de hinchas. En el aeropuerto le entregaron un Aya Huma, una figura ancestral andina asociada al liderazgo, la protección y la energía espiritual, en un gesto que rápidamente se volvió viral.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La presentación oficial del ídolo riverplatense es inminente
La presentación oficial del ídolo riverplatense es inminente Foto: x
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La era de Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador ya está en marcha. El entrenador argentino llegó este jueves a Quito para asumir al frente de la Tri y fue recibido por una multitud de hinchas en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, donde protagonizó una de las imágenes más comentadas de su arribo.

Entre pedidos de fotos, saludos y muestras de afecto, una aficionada le entregó un muñeco artesanal multicolor acompañado de una frase que rápidamente se volvió viral: “Un muñeco para otro Muñeco”. El regalo sorprendió al ex técnico de River y despertó la curiosidad de los presentes.

Qué significa el Aya Huma, el regalo que recibió Marcelo Gallardo

La figura entregada a Gallardo corresponde al Aya Huma, también conocido como Diablo Huma, un símbolo ancestral de los pueblos andinos de Ecuador que representa a un líder, guerrero y guía espiritual.

Dentro de la cosmovisión indígena, el Aya Huma está asociado a la fuerza, la energía vital y la protección de la comunidad. Su imagen suele vincularse con personajes que ejercen liderazgo y transmiten sabiduría, valores que los hinchas ecuatorianos esperan ver reflejados en la nueva etapa de la selección.

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Máscara de Aya Huma
El muñeco representa un símbolo tradicional de la cosmovisión indígena Foto: x

Además de su dimensión espiritual, la figura simboliza carácter, determinación y la conexión con las raíces culturales ecuatorianas. Por eso no fue casual la elección del obsequio para recibir al nuevo entrenador de la Tri.

Al entregárselo, la aficionada le explicó el significado del presente: “Es Aya Huma, que le va a dar buenas energías y personalidad a la plantilla”, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios ecuatorianos.

Francisco Egas le dio la bienvenida al nuevo DT de Ecuador

En el aeropuerto también estuvo presente Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y principal impulsor de la contratación del entrenador argentino.

El dirigente celebró la llegada del ex DT de River y remarcó la importancia de iniciar un nuevo proceso deportivo. Las negociaciones se extendieron durante varias semanas hasta alcanzar un acuerdo tanto en lo económico como en lo futbolístico.

Gallardo asumirá el cargo que dejó vacante Sebastián Beccacece, quien finalizó su ciclo tras la participación ecuatoriana en el Mundial 2026.

El desafío de Gallardo al frente de una de las selecciones con más proyección de Sudamérica

La experiencia en Ecuador marcará la primera vez que Gallardo dirija una selección nacional. Tras sus exitosos ciclos en Nacional de Uruguay, River Plate y su paso por Al-Ittihad, el entrenador afrontará un desafío diferente en una de las selecciones con mayor crecimiento del continente.

Gallardo con un muñeco Aya Huma en sus manos
La presentación oficial del ídolo riverplatense es inminente Foto: x

La Tri cuenta con una generación de futbolistas que compiten en las principales ligas europeas, encabezada por Moisés Caicedo, figura del Chelsea; Piero Hincapié, defensor del Bayer Leverkusen; y Willian Pacho, una de las referencias defensivas del PSG.

A ellos se suman jugadores como Gonzalo Plata y el joven talento Kendry Páez, una de las grandes apuestas del fútbol ecuatoriano para los próximos años.

Cuándo será la presentación oficial de Gallardo en Ecuador

La presentación oficial del entrenador argentino está prevista para este jueves y marcará el inicio formal de un proyecto que tiene como principales objetivos la Copa América 2028 y el camino hacia el Mundial 2030.

Si se completan los últimos detalles administrativos, el estreno de Gallardo podría producirse muy pronto. Ecuador tiene programado un amistoso frente a Corea del Sur el próximo 24 de septiembre y luego disputará una gira internacional en Japón.

Con una generación talentosa, altas expectativas y una bienvenida cargada de simbolismo, el Muñeco comienza una nueva aventura en el fútbol sudamericano. Y lo hizo con un mensaje tan simple como potente: un Aya Huma para conducir a una selección que busca dar otro salto de calidad en la escena internacional.

Marcelo Gallardo Selección EcuadorDirector Técnico
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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