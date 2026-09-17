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La contundente respuesta de David Beckham cuando le preguntaron si Messi debía ganar el Balón de Oro

El copropietario del Inter Miami se rindió ante el capitán argentino luego del título del conjunto de la Florida en la Campeones Cup. Por sobre qué otras figuras del fútbol mundial lo destacó.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Messi con David Beckham.
Lionel Messi con David Beckham. Foto: EFE
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El presidente y copropietario del Inter Miami, David Beckham, se deshizo en elogios para con Lionel Messi.

El ex jugador inglés comentó que suele estar presente en todos los entrenamientos, para poder ver jugar al 10 durante el mayor tiempo posible.

Inter Miami se consagró en la Campeones Cup frente a Cruz Azul. Foto: EFE.

Con un tanto de cabeza, el destacado futbolista argentino llegó a los 100 tantos en el conjunto estadounidense y levantó su quinto título en Miami.

“Todavía no puedo creer que lo tengamos acá, jugando para nuestro equipo”, sostuvo el recordado ex futbolista del Manchester United, quien agregó que se hace presente en todos los entrenamientos para poderlo ver, ya que quiere ver a Messi jugar “para siempre”.

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Inter Miami se consagró en la Campeones Cup frente a Cruz Azul. Foto: EFE.

Su mirada sobre el Balón de Oro

Sobre su rendimiento en la final y su gran participación en el último Mundial, el dirigente aseguró que es notorio por qué el rosarino vuelve a ser “considerado para el Balón de Oro”.

Tras opinar que fue el mejor jugador de la copa, Beckham afirmó que la Pulga tuvo un año “increíble” y valoró especialmente su manera de influir en cada partido de la Copa del Mundo, al hacerlo con 39 años.

David Beckham sobre el merecimiento de Lionel Messi para ganar el Balón de Oro. Gentileza: Apple TV.

“No hay nadie con 39 años que esté jugando a ese nivel, así que merece ganar el Balón de Oro”, agregó el presidente de las Garzas, quien reconoció que hay grandes jugadores entre el resto de los candidatos, como Jude Bellingham, Harry Kane y Kylian Mbappé, pero sentenció: “Cuando hablamos de ´Leo´ yo soy su mayor defensor”.

Lionel MessiBalón de OroDavid BeckhamInter Miami
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