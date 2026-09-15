Llega la Feria Sin TACC con entrada gratis: habrá clases de cocina, patio gastronómico y charlas con especialistas

Feria Sin TACC. Foto: buenosaires.gob.ar

La Feria Sin TACC tendrá una nueva edición en la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta pensada para quienes buscan conocer las últimas novedades en Alimentos Libres de Gluten / Sin T.A.C.C.. El evento se realizará el 10 y 11 de octubre de 2026 y contará con acceso gratuito para todos los visitantes.

Dónde y cuándo se realiza la Feria Sin TACC 2026 con entrada gratis

La cita será en La Rural, uno de los principales espacios para eventos de la capital, donde se desplegará una amplia oferta de productos, degustaciones, lanzamientos, experiencias gastronómicas y actividades orientadas a personas con celiaquía y a quienes eligen una alimentación sin gluten.

Horarios de apertura y accesos a La Rural

La feria abrirá sus puertas el sábado 10 y domingo 11 de octubre, en el horario de 12 a 22 horas. Las actividades se desarrollarán al aire libre dentro del predio de La Rural, ubicado en Avenida Sarmiento 2704, en el barrio porteño de Palermo.

La organización confirmó que la entrada será libre y gratuita, lo que permitirá recorrer los distintos sectores del encuentro sin costo y acceder a las propuestas que ofrecerán expositores de todo el país.

Feria Sin TACC. Foto: buenosaires.gob.ar

Patio gastronómico: platos y opciones 100% libres de gluten

Uno de los principales atractivos será el Patio Gastronómico, que reunirá puestos, stands y food trucks especializados en preparaciones aptas para personas celíacas.

Los visitantes podrán encontrar desde comidas rápidas hasta opciones gourmet, además de bebidas como cervezas, vinos y propuestas de coctelería elaboradas bajo estándares libres de gluten. Todos los productos disponibles en el evento serán 100% libres de TACC, una condición central de la feria.

Clases de cocina y charlas dictadas por nutricionistas y cocineros

La programación incluirá demostraciones gastronómicas y espacios de formación a cargo de nutricionistas, cocineros y especialistas vinculados al mundo sin gluten.

Las charlas estarán orientadas a brindar información sobre hábitos alimentarios, nuevas tendencias de consumo y alternativas para ampliar la variedad de preparaciones aptas para personas con celiaquía. También habrá clases en vivo con recetas y consejos prácticos para aplicar en el hogar.

Feria Sin TACC. Foto: buenosaires.gob.ar

Mercado de productores: compras directas de alimentos aptos para celíacos

La feria contará con un espacio de mercado donde participarán marcas, productores y emprendimientos de distintas provincias. Allí se podrán adquirir productos libres de gluten a precios promocionales y conocer novedades del sector.

La oferta abarcará ingredientes para cocinar, alimentos elaborados, snacks, productos de almacén y otras alternativas pensadas para quienes necesitan o eligen mantener una despensa libre de gluten.

Cronograma de actividades infantiles y recreativas

Además de las propuestas gastronómicas y educativas, la Feria Sin TACC buscará consolidarse como una experiencia para toda la familia. Durante ambas jornadas habrá actividades recreativas y espacios de encuentro diseñados para que grandes y chicos disfruten de una salida diferente.

Con degustaciones, capacitaciones, compras directas a productores y una importante presencia de referentes del sector, la feria volverá a posicionarse como uno de los eventos más relevantes de la agenda gastronómica vinculada a los Alimentos Libres de Gluten / Sin T.A.C.C. en la Ciudad de Buenos Aires.