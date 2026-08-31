Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador: acuerdo cerrado y presentación inminente

River vs Banfield, el último partido de Marcelo Gallardo. Foto: NA

Marcelo Gallardo está a un paso de iniciar una nueva etapa en su carrera. El entrenador argentino llegó a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para convertirse en el nuevo conductor de la Selección de Ecuador y solo resta la firma del contrato para oficializar su llegada.

Las negociaciones fueron encabezadas por el presidente de la FEF, Francisco Egas, quien impulsó personalmente la contratación del ex técnico de River. Luego de varias semanas de conversaciones, las partes lograron un entendimiento tanto en lo deportivo como en lo económico.

Cómo fue la negociación entre Gallardo y la Federación Ecuatoriana

Según trascendió en medios ecuatorianos, el vínculo contemplará un salario superior a los 3 millones de dólares anuales, con estimaciones que ubican la cifra cerca de los US$ 3,5 millones por temporada.

Marcelo Gallardo. Foto: NA

Entre los últimos puntos acordados aparecieron la conformación del cuerpo técnico, la residencia del entrenador y la organización de su trabajo entre Argentina y Ecuador. En principio, Quito será la base operativa del nuevo ciclo.

El exentrenador de River viajaría durante los próximos días a la capital ecuatoriana para formalizar el acuerdo y participar de su presentación oficial. Distintos medios locales, entre ellos El Universo, ya dan por cerrada la operación.

La primera experiencia de Gallardo al frente de una selección

La llegada a Ecuador marcará un momento especial en la trayectoria del Muñeco, ya que será la primera vez que asuma la conducción de un seleccionado nacional.

Su recorrido como entrenador comenzó en Nacional de Uruguay y alcanzó dimensión continental durante su histórico ciclo en River Plate, donde se convirtió en el técnico más ganador de la institución. En Núñez conquistó 14 títulos, entre ellos las Copas Libertadores 2015 y 2018, la Copa Sudamericana 2014 y múltiples competencias locales.

Tras dejar River en 2022, tuvo un breve paso por Al-Ittihad de Arabia Saudita antes de regresar al club para una segunda etapa que concluyó en febrero de este año. Desde entonces permanecía sin trabajo mientras analizaba diferentes propuestas.

Un plantel con figuras en las grandes ligas de Europa

Gallardo asumirá en una selección que atraviesa uno de los momentos más prometedores de su historia reciente. Ecuador logró consolidar una base competitiva con futbolistas que se destacan en las principales ligas del mundo y que llegarán en plenitud al próximo ciclo mundialista.

River vs Banfield, el último partido de Marcelo Gallardo. Foto: NA

Entre sus máximas figuras sobresale Moisés Caicedo, referente del mediocampo y una de las grandes estrellas del Chelsea. También aparecen nombres de peso como Piero Hincapié, pilar defensivo del Bayer Leverkusen, y Willian Pacho, uno de los zagueros sudamericanos con mayor proyección tras consolidarse en el PSG.

En ataque, la Tri cuenta con el desequilibrio de Gonzalo Plata y con jóvenes que generan enormes expectativas, como Kendry Páez, considerado uno de los talentos más prometedores del continente. Con una generación en plena maduración, el técnico argentino tendrá una plataforma ideal para desarrollar un proyecto ambicioso.

El objetivo: Copa América 2028 y Mundial 2030

La FEF decidió apostar nuevamente por un entrenador argentino después de los ciclos de Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo tras la participación ecuatoriana en el Mundial 2026.

El gran desafío para Gallardo será potenciar una camada que ya demostró capacidad para competir a nivel internacional y transformarla en un equipo protagonista de Sudamérica. La misión de fondo será construir una estructura sólida con vistas a la Copa América 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Además, la experiencia representa una oportunidad para que el Muñeco vuelva a instalarse en la primera plana del fútbol sudamericano después de un segundo ciclo en River que estuvo por debajo de las expectativas.

Cuándo podría debutar Gallardo con Ecuador

Si la firma se concreta durante los próximos días, el estreno de Gallardo llegará rápidamente. Ecuador tiene programado un amistoso frente a Corea del Sur el 24 de septiembre en el Suwon World Cup Stadium.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. Foto: Reuters

La gira continuará en Japón, donde la Tri participará de un cuadrangular internacional. El seleccionado ecuatoriano enfrentará al local el 1 de octubre en Yokohama y cuatro días más tarde se medirá con Panamá o Nueva Zelanda.

Con el acuerdo prácticamente cerrado, todo indica que el exentrenador de River comenzará muy pronto su primera aventura en selecciones, al frente de uno de los proyectos más atractivos del fútbol sudamericano.