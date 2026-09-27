Un ex piloto de la Fórmula 1 respaldó a Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán: “Tienes que admirarlo”

Un ex piloto de la Fórmula 1 respaldó a Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

El accidente que dejó fuera de carrera a los dos Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán sigue generando repercusiones en el paddock de la Fórmula 1. Mientras Franco Colapinto asumió toda la responsabilidad por la maniobra que provocó el abandono de Pierre Gasly, Lando Norris (McLaren) y el propio piloto argentino, una voz autorizada del automovilismo internacional salió a respaldarlo: Juan Pablo Montoya.

El colombiano, ganador de siete Grandes Premios en la máxima categoría entre 2001 y 2006, consideró que el error del pilarense debe analizarse dentro del contexto de un relanzamiento tras la salida del Safety Car, un momento en el que las oportunidades de avanzar posiciones suelen aparecer y donde, muchas veces, el límite entre una gran maniobra y un incidente es mínimo.

Juan Pablo Montoya respaldó a Franco Colapinto: “Hay que admirar que lo haya intentado”

“Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo”, explicó Montoya en F1 TV. Para el ex Williams y McLaren, Colapinto actuó con la mentalidad de los pilotos que buscan constantemente ganar terreno.

“Algunas personas ven un reinicio como una situación para no perder posiciones. Franco es el tipo que quiere aprovechar la oportunidad. Los pilotos que siempre buscan atacar, como Max Verstappen, también pueden cometer errores”, analizó.

La acción ocurrió en la curva 1 del circuito callejero de Bakú, cuando el argentino intentó recuperar posiciones en el relanzamiento. Sin embargo, se excedió en la frenada, bloqueó los neumáticos y terminó impactando contra Gasly y Norris. El incidente frustró un resultado prometedor para Alpine, que tenía a sus dos autos dentro de la zona de puntos.

Qué pasó en la curva 1: la explicación técnica de Montoya sobre el choque de Colapinto

Montoya también ofreció una explicación técnica sobre lo sucedido. Según su visión, las referencias de frenado cambiaron drásticamente por la velocidad reducida del pelotón durante la reanudación.

Juan Pablo Montoya dio una explicación técnica sobre el accidente en el GP de Azerbaiyán. Foto: Captura de video.

“Cuando vienes a más de 320 kilómetros por hora tienes una referencia clara para frenar. Pero en esas circunstancias todos llegan más despacio y frenan mucho antes. Creo que Franco esperaba que los autos de adelante se estiraran más”, sostuvo.

El colombiano remarcó que la secuencia se asemejó a un embotellamiento: los pilotos comenzaron a levantar el ritmo y el margen de reacción se redujo considerablemente. “Cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo, además de dejar fuera a Lando. Pero estuvo cerca de evitarlo”, resumió.

La autocrítica de Colapinto: el pedido de disculpas que impactó en Alpine

Lejos de buscar excusas, Colapinto reconoció inmediatamente su responsabilidad. Tras la carrera, pidió disculpas al equipo y especialmente a Gasly, quien marchaba séptimo antes del choque. El argentino ocupaba la décima posición y ambos Alpine estaban en condiciones de sumar unidades valiosas para el campeonato.

Lejos de buscar excusas, Franco Colapinto reconoció inmediatamente su responsabilidad. Foto: X @AlpineF1Team

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, admitió ante ESPN.

El piloto de Pilar también reveló que venía sufriendo una importante degradación de neumáticos en el tramo final de la competencia. “No tenía mucho ritmo y me costó bastante. Más que nada quiero pedir disculpas porque perdimos muchos puntos”, agregó.

La maniobra tuvo además una consecuencia estadística significativa: puso fin a una impresionante racha de 30 Grandes Premios consecutivos completando la carrera. Hasta el momento del abandono en Bakú, Colapinto era además el único piloto que había visto la bandera a cuadros en las 14 competencias disputadas de la temporada.

Briatore fue contundente con Colapinto y anticipó una evaluación interna en Alpine

Las palabras de Montoya contrastaron con la postura mucho más dura de Flavio Briatore. El histórico dirigente de Alpine lamentó la pérdida de puntos y calificó la acción como una maniobra impropia para un piloto de la experiencia actual del argentino.

Las palabras de Juan Pablo Montoya contrastaron con la postura mucho más dura de Flavio Briatore. Foto: Reuters

“Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando ambos autos estaban en posiciones de puntos”, señaló Briatore. Aunque valoró que Colapinto asumiera la responsabilidad, advirtió que el equipo realizará una evaluación interna para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

En cualquier caso, el episodio dejó en evidencia el carácter competitivo del argentino, una cualidad que para algunos fue la causa del error y para otros, como Montoya, representa precisamente una de las virtudes que pueden convertirlo en protagonista dentro de la Fórmula 1.