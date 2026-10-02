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Franco Colapinto sufrió en el GP de Bahréin: fue sancionado y terminó último en la segunda práctica

El piloto argentino completó un viernes difícil con Alpine en el Circuito Internacional de Sepang. Una sanción complicó sus planes y el equipo decidió priorizar el ritmo de carrera. Cuándo vuelve a correr y cómo ver la actividad en vivo.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: REUTERS
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Franco Colapinto cerró una jornada complicada en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputado excepcionalmente en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia. El argentino recibió una penalización durante la primera práctica y finalizó en la última posición en la segunda sesión.

El piloto de Alpine ya debía cumplir un retroceso de cinco lugares por un incidente ocurrido en la fecha anterior. Sin embargo, su panorama se agravó después de que el equipo reemplazara componentes de la unidad de potencia de su monoplaza.

La modificación superó el límite permitido durante la temporada y provocó una sanción adicional de diez posiciones. De esta manera, Colapinto acumuló un retroceso de 15 lugares y quedó prácticamente condenado a comenzar la carrera desde el fondo de la grilla.

Por qué Franco Colapinto terminó último

Ante la penalización, Alpine modificó el programa previsto para la segunda práctica. En lugar de buscar una vuelta rápida con neumáticos blandos y poca carga de combustible, Colapinto realizó tandas largas para evaluar el comportamiento del auto en condiciones de carrera.

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Esta estrategia explica, en parte, su ubicación en el clasificador. El argentino giró con neumáticos medios y trabajó sobre el desgaste, el consumo de combustible y el ritmo necesario para intentar remontar durante la competencia.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Aunque terminó último, el resultado no representa por completo el rendimiento del monoplaza a una vuelta. La prioridad del equipo fue recopilar información para definir la puesta a punto y preparar una estrategia que le permita avanzar posiciones.

El desafío que espera al piloto argentino

El circuito de Sepang representa una prueba exigente para Colapinto. El trazado combina rectas extensas, curvas rápidas y sectores de frenada intensa, condiciones que pueden facilitar los sobrepasos, pero también aumentar el desgaste de los neumáticos.

A esas dificultades se suman las elevadas temperaturas y la humedad característica de Malasia. Además, la posibilidad de lluvias repentinas podría modificar el desarrollo de la actividad y convertirse en una oportunidad para el argentino.

Con la largada desde el fondo prácticamente asegurada, la administración de los neumáticos, la estrategia de boxes y la aparición del auto de seguridad podrían resultar determinantes para sus posibilidades de remontada.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La actividad continuará durante la madrugada argentina del sábado 3 de octubre. La tercera práctica libre comenzará a la 1.30, mientras que la clasificación se disputará desde las 5.00.

La carrera se realizará el domingo 4 de octubre a las 4.00 de la Argentina. Los pilotos deberán completar 56 vueltas en el circuito malayo.

Cronograma del GP de Bahréin

  • Práctica libre 3: sábado a la 1.30
  • Clasificación: sábado a las 5.00
  • Carrera: domingo a las 4.00

Cómo ver a Colapinto en vivo

La participación de Franco Colapinto podrá seguirse en la Argentina por Fox Sports. La transmisión online estará disponible mediante Disney+, mientras que las sesiones también podrán verse a través de la plataforma oficial F1 TV.

El argentino afrontará la clasificación con el foco puesto en mejorar el funcionamiento del Alpine. Aunque la sanción condicionó sus posibilidades, cada vuelta será importante para preparar una carrera en la que deberá apostar por una estrategia diferente.

Desde el fondo de la grilla, Colapinto intentará dejar atrás un viernes adverso y protagonizar una remontada en Malasia.

Franco ColapintoAlpineFórmula 1
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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