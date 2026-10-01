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Incendio en la casa del futbolista Leandro Paredes

El siniestro se habría producido en el country Saint Thomas Este-Oeste, en la zona de Canning.

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El siniestro se habría producido en el country Saint Thomas Este-Oeste, en la zona de Canning, donde el reconocido jugador de Boca y de la Selección Argentina vive con su familia.
El siniestro se habría producido en el country Saint Thomas Este-Oeste, en la zona de Canning, donde el reconocido jugador de Boca y de la Selección Argentina vive con su familia. Foto: Redes/Diario Canning
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Incendio en la casa del futbolista Leandro Paredes. El siniestro se habría producido en el country Saint Thomas Este-Oeste, en la zona de Canning, donde el reconocido jugador de Boca y de la Selección Argentina vive con su familia.

El fuego se desató en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera y no se registraron personas heridas, según informó “Diario Canning”.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors en La Bombonera.
Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

La publicación también señala que una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría acudió al lugar y trabajó para controlar las llamas, evitando que el incendio se propagara a otros ambientes de la casa, que está edificada sobre un doble lote.

Al momento, continúa la investigación de la causa que originó el incendio.

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