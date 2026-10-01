Franco Colapinto busca revancha en Sepang, el histórico circuito que vuelve a la Fórmula 1 tras 9 años de ausencia

Franco Colapinto busca revancha en Sepang, el histórico circuito que vuelve a la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío con Alpine en la temporada 2026 de Fórmula 1 cuando dispute la decimosexta fecha del campeonato en el circuito de Sepang (Malasia). El piloto argentino intentará dejar atrás el abandono sufrido en el Gran Premio de Azerbaiyán y aprovechar una pista de características muy diferentes para volver a pelear por un resultado positivo.

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre con las primeras sesiones de entrenamientos libres y concluirá el domingo 4 con la carrera, prevista para las 04:00 (hora argentina). El cronograma incluirá tres prácticas y la clasificación, instancias clave para encontrar la mejor puesta a punto de los monoplazas antes de la competencia.

El regreso de Sepang: la pista que puede favorecer la recuperación de Colapinto

La gran novedad del fin de semana será el regreso de Sepang al calendario de la máxima categoría después de nueve años de ausencia. El circuito malasio albergó el Gran Premio de Malasia entre 1999 y 2017, temporada en la que Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la última victoria antes de su salida del campeonato.

La gran novedad del fin de semana será el regreso del circuito de Sepang al calendario de la máxima categoría. Foto: Reuters (Annice Lyn)

Con una extensión de 5,543 kilómetros y una carrera programada a 56 vueltas, Sepang es considerado uno de los trazados más completos y exigentes del mundo. Sus largas rectas, fuertes zonas de frenado y curvas de alta velocidad obligan a los equipos a encontrar un equilibrio aerodinámico ideal.

Además, las condiciones climáticas suelen jugar un papel determinante. El calor extremo, la elevada humedad y las habituales lluvias tropicales pueden modificar el comportamiento de los neumáticos y alterar la estrategia de carrera en cuestión de minutos.

Para Colapinto, las prácticas libres serán fundamentales. El argentino y la escudería francesa deberán trabajar intensamente para adaptar el auto a un escenario muy distinto al callejero de Bakú, donde las características del trazado reducen considerablemente las posibilidades de comparación con lo que encontrará en Malasia.

El calor extremo, la elevada humedad y las habituales lluvias tropicales pueden alterar la estrategia de carrera. Foto: Reuters (Hasnoor Hussain)

Por qué el Gran Premio de Bahréin se correrá en Malasia y qué está en juego para Alpine

Si bien la competencia se disputará en Sepang, conservará oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin. La modificación de sede fue consecuencia de la situación de seguridad en Medio Oriente, que obligó a reorganizar el calendario de la categoría.

La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmaron que la prueba se celebrará entre el 2 y el 4 de octubre, manteniendo su denominación original pese al traslado geográfico.

Para Colapinto, la cita representa una oportunidad importante para recuperar confianza después de un complejo paso por Azerbaiyán. En aquella carrera, el argentino debió abandonar tras un incidente en pista que también involucró a su compañero de equipo, Pierre Gasly, frustrando cualquier posibilidad de sumar puntos.

Sepang representa una oportunidad importante para recuperar confianza después de Azerbaiyán. Foto: Reuters (Annice Lyn)

Con el campeonato entrando en su tramo decisivo, cada resultado adquiere una relevancia especial. En un circuito que históricamente premia la consistencia, la capacidad de adaptación y el rendimiento aerodinámico, Colapinto buscará transformar la página de Bakú en apenas un mal recuerdo y aprovechar el regreso de un escenario emblemático para volver a destacarse entre los mejores pilotos del mundo.

El cronograma completo del Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1

Viernes 2 de octubre

Primera práctica libre : 01:30 (hora argentina)

Segunda práctica libre: 05:00

Sábado 3 de octubre

Tercera práctica libre : 01:30

Clasificación: 05:00

Domingo 4 de octubre