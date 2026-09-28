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Pierre Gasly rompió el silencio tras el accidente de Franco Colapinto: qué dijo sobre su relación dentro de Alpine

El piloto francés optó por bajar el tono y enviar un mensaje conciliador sobre su vínculo con su par argentino después del incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El pilarense recibió muchas críticas y además fue sancionado para el GP de Bahréin.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Pierre Gasly rompió el silencio tras el accidente de Franco Colapinto.
Pierre Gasly rompió el silencio tras el accidente de Franco Colapinto. Foto: X @AlpineF1Team.
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El accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán sigue generando repercusiones en el mundo de la Fórmula 1. La maniobra que terminó con el abandono de ambos Alpine desató análisis, críticas y un intenso debate entre fanáticos en las redes sociales. Sin embargo, mientras la polémica continúa fuera de la pista, Pierre Gasly optó por bajar el tono y enviar un mensaje conciliador sobre su vínculo con el piloto argentino.

Luego de la carrera, el francés se refirió al episodio que marcó el fin de semana de la escudería y dejó en claro que el incidente no modificará la relación que construyó con Colapinto a lo largo de las últimas temporadas.

La reacción de Pierre Gasly tras el choque que sacudió a Alpine en Azerbaiyán

Aunque la frustración por el resultado fue evidente, Gasly evitó alimentar las discusiones que se multiplicaron entre seguidores de ambos pilotos. En diálogo con Sky Sports, el experimentado corredor francés destacó que la base de cualquier convivencia dentro de un equipo de Fórmula 1 sigue siendo el respeto mutuo.

Pierre Gasly evitó alimentar las discusiones que se multiplicaron entre seguidores. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Respeto, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, aseguró Gasly, dejando en claro cuál es el principal valor que considera indispensable para mantener una relación profesional saludable dentro de Alpine.

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Sus declaraciones llegaron después de días cargados de especulaciones sobre un posible quiebre en la relación entre ambos pilotos tras el accidente en Bakú, una situación que terminó privando al equipo francés de sumar puntos importantes en el campeonato.

El mensaje que lleva tranquilidad a Franco Colapinto y a los fanáticos argentinos

Más allá del impacto deportivo del incidente, Gasly transmitió tranquilidad respecto del futuro de la dupla. El francés se mostró confiado en que podrán dejar atrás rápidamente lo sucedido y concentrarse en los desafíos que vienen.

La felicitación de Franco Colapinto a Pierre Gasly tras la pole position del francés en el GP de Italia. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Estoy seguro de que vamos a superarlo. Lamentablemente, hemos perdido y esperemos que podamos compensarlo hasta el final del año”, afirmó.

Las palabras del piloto europeo reflejan una postura madura frente a un error que generó consecuencias deportivas importantes para Alpine. Dentro de la categoría, los accidentes entre compañeros de equipo suelen provocar tensiones difíciles de resolver, pero en este caso todo indica que el episodio no alterará significativamente la convivencia entre ambos.

Cómo es la relación entre Colapinto y Gasly de cara al próximo Gran Premio

Más allá de lo ocurrido en Azerbaiyán, Colapinto y Gasly mantienen una relación sólida dentro de la estructura de Alpine. Durante las casi tres temporadas que llevan compartiendo equipo, los cruces en pista fueron escasos y nunca escalaron a conflictos de relevancia.

Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una relación sólida dentro de la estructura de Alpine. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Ese antecedente explica por qué dentro de la escudería existe confianza en que el incidente quedará rápidamente atrás. Con el foco puesto nuevamente en la competencia, Alpine ya trabaja pensando en el próximo compromiso del calendario.

La Fórmula 1 tendrá su próxima cita en el Gran Premio de Bahréin, una nueva oportunidad para que la escudería francesa recupere terreno y para que Colapinto busque dejar atrás un fin de semana que estuvo lejos de lo esperado.

El cronograma completo del GP de Bahréin de la Fórmula 1

Viernes 2 de octubre

  • Práctica 1: 01:30 (hora argentina)
  • Práctica 2: 05:00

Sábado 3 de octubre

  • Práctica 3: 01:30
  • Clasificación: 05:00

Domingo 4 de octubre

  • Carrera: 04:00
Fórmula 1Franco ColapintoPierre GaslyAlpine
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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