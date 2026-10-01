Gambeta, el nuevo juego de fútbol gratuito y online en el que sos el verdadero protagonista de tu carrera

Gambeta, nuevo juego de fútbol online. Foto: Prensa Gambeta

Un arquero que sale a achicar, un delantero que debe definir un mano a mano o un central que debe despejar en el área un centro complicado, todos momentos con los que todo futbolero sueña cuando apoya la cabeza en la almohada. Tras la el furor del Copero y el innovador Buscando a San Diego, llega una nueva alternativa para disfrutar.

Ahora, esto puede estar más cercano a la realidad con el nuevo juego viral, online y gratuito: se llama Gambeta y se puede jugar en la computadora o en el celular y sin descargar nada.

Desarrollado por Santiago Suárez, el nuevo entretenimiento tiene carreras cortas de entre 5, 10 o 30 minutos, según el modo que el jugador elija.

Gambeta, nuevo juego de fútbol online. Foto: Prensa Gambeta

El juego puede elegir una carrera en la que sos el dueño de tus elecciones o desafíos diarios, que van cambiando día a día, para sumar retos a tu historial.

Cada decisión, según el puesto que elijas, cambia la carrera: la moral, la confianza del técnico, la hinchada y el vestuario reaccionan a lo que hacés adentro y afuera de la cancha.

El éxito te puede llegar a la Selección: el combinado nacional te puede convocar a una Copa América o a un Mundial, pero debes estar seguro de los pasos a dar a la hora de un cambio de aire, tener cuidado con las lesiones y pensar bien el retiro.

Gambeta, nuevo juego de fútbol online. Foto: Prensa Gambeta

Al terminar, el juego te entrega una tarjeta con tu carrera para compartir con tus amigos y desafiarlos para que te superen.

El desarrollador brinda a los jugadores 12 ligas para disfrutar, con copas y clásicos incluidos. El futbolista puede desarrollarse en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México, España, entre otros, con algunos torneos del Ascenso incluidas.

Además, en la parte de Vestuario, el jugador puede elegir el look del futbolista, que puede ir mejorando a medida que la carrera avanza.

Gambeta, nuevo juego de fútbol online. Foto: Prensa Gambeta

Para jugar, solo debes entrar a gambetaoficial.ar/ y elegir tu propio destino con la pelota en los pies.

Por Matías Greisert