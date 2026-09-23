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La Fórmula 1 podría tener otro piloto sudamericano en 2027: reemplazaría a Esteban Ocon en la escudería Haas

El flojo rendimiento del piloto francés en la actual temporada generó que la estructura dirigida por Ayao Komatsu se mueva para encontrarle un sucesor. La búsqueda del futuro compañero de Oliver Bearman incluyó un exhaustivo proceso de selección.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Fórmula 1 podría tener otro piloto sudamericano en 2027.
La Fórmula 1 podría tener otro piloto sudamericano en 2027. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)
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Esteban Ocon atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera deportiva dentro de la Fórmula 1. El piloto francés no habría alcanzado los objetivos fijados por Haas para esta temporada y su continuidad en la escudería estadounidense parece cada vez más comprometida de cara a 2027.

Los números reflejan esa realidad. Mientras su compañero Oliver Bearman logró sumar 18 puntos y se ubica 13° en el Campeonato de Pilotos, Ocon marcha en la 18° con apenas tres unidades. Esa diferencia de rendimiento habría llevado a la estructura dirigida por Ayao Komatsu a acelerar la búsqueda de un reemplazante para el próximo proyecto deportivo.

Quién es Rafael Câmara, la joya de Ferrari que está a un paso de llegar a la Fórmula 1

Según medios especializados italianos, el principal candidato para ocupar el asiento que dejaría vacante Ocon es Rafael Câmara, una de las mayores promesas surgidas de la Ferrari Driver Academy.

El brasileño de 21 años, nacido en Recife, forma parte de los planes de desarrollo de Ferrari desde hace años y actualmente se desempeña como piloto reserva de la escudería italiana. Durante este período acumuló kilómetros en monoplazas de Fórmula 1 y trabajó de manera estrecha con ingenieros de Maranello, una preparación que fortaleció su candidatura para dar el salto definitivo a la máxima categoría.

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Rafael Câmara, una de las mayores promesas surgidas de la Ferrari Driver Academy. Foto: Instagram rafaccamara88

Además, su llegada a Haas tendría una lógica natural dentro de la relación existente entre ambas estructuras, ya que el equipo estadounidense mantiene un histórico vínculo técnico y deportivo con Ferrari como proveedor de motores.

La interna que definió el asiento: cinco candidatos y una decisión impulsada por Gene Haas

La búsqueda del futuro compañero de Bearman incluyó un exhaustivo proceso de selección. Komatsu manejó inicialmente una nómina de cinco candidatos y organizó distintas pruebas comparativas para evaluar rendimiento, adaptación y capacidad de trabajo dentro de la estructura.

Con el avance de las evaluaciones, dos nombres lograron despegarse claramente del resto: Câmara y Leonardo Fornaroli, vigente campeón de Fórmula 2. Ambos dejaron una impresión positiva entre los ingenieros y responsables técnicos del equipo.

Sin embargo, la decisión final no habría estado determinada exclusivamente por criterios deportivos. Las versiones indican que Gene Haas, propietario de la escudería, impulsó personalmente la candidatura del brasileño y terminó inclinando la balanza a su favor. El buen desempeño mostrado durante las pruebas privadas reforzó esa preferencia y lo posicionó como el principal favorito para ocupar el segundo asiento en 2027.

La búsqueda del reemplazante de Esteban Ocon en Haas incluyó un exhaustivo proceso de selección. Foto: Reuters (Guglielmo Mangiapane)

El impacto para Ferrari y el posible regreso de dos brasileños a la grilla de la F1

La eventual incorporación de Câmara tendría una importancia estratégica para Ferrari. Actualmente Bearman también es producto de la Ferrari Driver Academy, por lo que Haas podría transformarse en una escudería integrada completamente por talentos desarrollados en Maranello.

A nivel deportivo, Câmara llega respaldado por una sólida campaña en la Fórmula 2. El brasileño ocupa el segundo lugar del campeonato con 170 puntos y se encuentra a solo siete unidades del líder Nikola Tsolov (Red Bull) cuando restan tres fechas para el cierre de la temporada.

Rafael Câmara, el piloto brasileño que reemplazaría a Esteban Ocon en la escudería Haas en 2027. Foto: Instagram rafaccamara88

Si finalmente concreta su desembarco en Haas, Brasil volvería a contar con dos representantes en la máxima categoría por primera vez desde 2016, cuando Felipe Massa y Felipe Nasr compartieron la grilla. Actualmente, Gabriel Bortoleto (Audi) es el único piloto brasileño presente en la Fórmula 1. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para Ocon, cuyo futuro parece alejarse cada vez más de Haas y, posiblemente, también de la máxima categoría.

Fórmula 1FerrariHaasEsteban Ocon
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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