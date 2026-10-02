El amistoso de Argentina ante Burkina Faso, en riesgo: la selección africana todavía no llegó al país

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Lee Smith)

El amistoso entre la Selección Argentina y Burkina Faso, previsto para este sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental, quedó en riesgo porque la delegación africana continuaba este viernes en Casablanca, Marruecos, sin haber completado el viaje hacia Buenos Aires. Pese a la demora, hasta el momento no existe un anuncio oficial de suspensión y la AFA mantiene el encuentro en su programación.

Por qué Burkina Faso todavía no viajó a la Argentina

La selección dirigida por Amir Abdou permanece en Marruecos después de disputar allí sus compromisos por las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina

Medios de Burkina Faso informaron que los jugadores estuvieron preparados para abandonar el hotel en más de una oportunidad, pero el traslado por el momento no se concretó .

Las versiones apuntan a dificultades relacionadas con la organización del vuelo hacia la Argentina, aunque la Federación Burkinesa de Fútbol no había publicado hasta este viernes un comunicado que precisara oficialmente las causas.

Qué se sabe sobre el posible viaje

Burkina24 informó que la delegación continuaba en Casablanca y que la situación del transporte aéreo había generado incertidumbre. El medio también recogió versiones según las cuales se había trabajado en la contratación de un vuelo especial para completar el trayecto hasta Buenos Aires.

Con el partido programado para el sábado por la noche, el margen para hacer el viaje y preparar el encuentro se redujo considerablemente.

Por ahora, la AFA mantiene Argentina vs. Burkina Faso

La AFA seguía incluyendo este viernes el amistoso en su agenda oficial: sábado 3 de octubre, desde las 21, en el Monumental. Además, ya designó al chileno José Cabero como árbitro principal.

La Selección Argentina viene de golear a Bolivia en un amistoso previo. Foto: @Argentina

Por ahora, entonces, el encuentro no está suspendido. La incógnita depende de si Burkina Faso logra finalmente trasladarse desde Marruecos y llegar a Buenos Aires a tiempo para disputar el partido.