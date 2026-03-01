Podría estar en dudas el Gran Premio de Bahréin por los hechos políticos en Medio Oriente. Foto: X @F1

Por los hechos de público conocimiento tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta bélica de la nación persa, varias actividades deportivas se vieron canceladas en Medio Oriente, lo que incluye, entre otras, la suspensión lo planificado deportivamente en Qatar, que inmiscuye a la la Selección Argentina y su duelo frente a España por la Finalissima, planificado para el 27 de marzo 2026.

En ese contexto, crece la incertidumbre sobre el destino del Gran Premio de Bahréin planificado para disputarse el 12 de abril próximo, por lo que la Fórmula 1 no escapa a los acontecimientos geopolíticos actuales.

Respuesta de Irán a los bombardeos de Israel y Estados Unidos. Foto: REUTERS

El Gran Premio de Bahréin en dudas

La competencia de automovilismo está planificada para disputarse en el Bahrain International Circuit, en Sakhir, una zona estratégica del Golfo Pérsico que en las últimas horas quedó bajo alerta por la cercanía con el lanzamiento de misiles.

Cabe destacar que, por el momento, no hubo pronunciamientos formales ni anuncios de cancelación de ninguna índole, pero la Federación Internacional del Automóvil (FIA) mantiene un seguimiento cercano de la situación política y de la seguridad de la zona a fin de confirmar su realización o suspensión de la competencia.

También hay que barajar la posibilidad de un eventual cierre del espacio aéreo y restricciones de traslado, lo que podría complicar el arribo de equipos de competición, los autos y el personal técnico. Esta, quizá no sería la primera vez que la Fórmula 1 debiera modificar su calendario, por lo que no se descarta esta posibilidad.

Franco Colapinto en la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Por supuesto, esta situación también podría afectar al piloto argentino Franco Colapinto, dado que cada fecha del calendario de la Fórmula 1 es clave para su desarrollo personal y como profesional del automovilismo.

La información oficial, entonces, es que el Gran Premio de Bahréin no estaría sufriendo -hasta el momento- modificaciones, aunque su desarrollo dependerá del devenir de los acontecimientos futuros en cuanto a la situación política que se vive en Medio Oriente.