A qué se dedica Sofía Solá, la hija de Maru Botana que shippean con Franco Colapinto: tiene 21 años, se radicó en España y vive sola

Los rumores que envuelven a Franco Colapinto y Sofía Solá, hija de Maru Botana. Foto: Instagram.

Hace apenas unos días, el nombre de Sofía Solá, una de las hijas de Maru Botana, comenzó a resonar en los medios luego de que surgieran versiones que la vinculan sentimentalmente con Franco Colapinto. Los rumores crecieron después de que la joven reconociera públicamente que el piloto argentino le resulta atractivo y revelara que ambos comparten una historia en común desde la infancia, ya que habrían coincidido durante varios años en Pilar. “Me atrae pero tiene novia”, sentenció.

La posibilidad de un acercamiento entre ellos despertó rápidamente la curiosidad de los seguidores del automovilista, quien recientemente atravesó una separación. En julio se conoció el fin de su vínculo con la actriz y cantante Maia Reffico, con quien había sido relacionado en los últimos meses. En este contexto, las declaraciones de Sofía alimentaron las especulaciones sobre el presente sentimental de Colapinto y la naturaleza de la relación que mantiene con la hija de la reconocida cocinera.

Franco Colapinto fue vinculado por me gusta en redes sociales con la hija de Maru Botana, Sofía Solá. Foto: REUTERS

Quién es Sofía Solá y quiénes son sus padres

Hija de Maru Botana y del empresario Bernardo Solá, Sofía decidió mudarse a Barcelona para perseguir uno de sus grandes objetivos: desarrollarse en el mundo del modelaje y experimentar la independencia en otro país. En sus redes también mostró el departamento donde vive actualmente, una propiedad amplia y muy luminosa, decorada con muebles de líneas simples y una paleta de tonos neutros que refuerza una estética minimalista y acogedora.

Sin embargo, la adaptación no estuvo exenta de desafíos. Además de intentar abrirse paso en la industria de la moda, la joven colabora en el emprendimiento gastronómico que su madre tiene en la ciudad española. En distintos videos confesó que, por primera vez, debió enfrentarse a responsabilidades que antes compartía con su numerosa familia, una situación que la llevó a reflexionar sobre las exigencias de la vida adulta y el proceso de encontrar su propio equilibrio entre trabajo, metas personales e independencia.

Sofía Solá, hija de Maru Botana, vive sola en Barcelona. Foto: @soffiasolaa en instagram

Por qué Sofía Sola eligió radicarse en España a los 21 años

La decisión de Sofía Solá de instalarse en Barcelona estuvo impulsada por su deseo de ganar independencia, desarrollarse profesionalmente y vivir una experiencia lejos de la comodidad de su entorno familiar. Desde su llegada a España, la hija de Maru Botana compartió con sus seguidores cada paso de esta nueva etapa, incluida la emoción de habitar por primera vez un espacio propio. “Tengo casa sola, mi casa. Tengo casa sola. Qué divinidad estar en mi casa. Voy a vivir acá”, expresó con entusiasmo al mostrar el departamento donde comenzó su vida en la ciudad catalana.

Sin embargo, el proceso de adaptación no fue sencillo. Lejos de sus padres y hermanos, Sofía tuvo que aprender a organizar su rutina, administrar responsabilidades y enfrentar situaciones cotidianas sin la contención inmediata de su familia. Esa distancia se hizo especialmente evidente tras un episodio en el que estuvo a punto de ser atropellada por una moto, momento que la llevó a sincerarse sobre sus emociones. “No me había pasado en ningún momento del viaje eso de sentir total soledad o de querer un abrazo”, confesó al relatar una de las dificultades más significativas de su experiencia en el exterior.

Lejos de sus padres y hermanos, Sofía tuvo que aprender a organizar su rutina, administrar responsabilidades y enfrentar situaciones cotidianas sin la contención inmediata de su familia. Foto: @soffiasolaa en instagram

Con el correr de los meses, la influencer encontró un equilibrio entre los desafíos de vivir sola y los beneficios de construir una vida propia. Además de avanzar en sus proyectos laborales, comenzó a disfrutar de nuevas rutinas y a descubrir qué cosas la ayudan a sentirse cómoda en su hogar. “Lo bueno de vivir sola es que te mimás sola”, aseguró al mostrar los pequeños hábitos que incorporó para hacer de su departamento un refugio personal y acogedor.

Esa búsqueda de bienestar también fortaleció su vínculo con Barcelona, una ciudad que eligió por su ritmo más tranquilo y relajado. Tras recorrer distintos destinos de España, incluso Madrid, Sofía reafirmó su preferencia por la ciudad catalana. “En Madrid está todo más concentrado que en Buenos Aires. Acá es mucho más tranquilo más en paz. Madrid es un pequeño Buenos Aires”, reflexionó. Sobre la experiencia de construir una rutina en soledad, concluyó: “Entones es como ser consciente de qué necesita cada uno cuando vivís solo. Qué te podés dar vos a vos”, una filosofía que resume las razones que la llevaron a apostar por esta nueva vida a los 21 años.

“Lo bueno de vivir sola es que te mimás sola”, aseguró Sofía Solá, hija de Maru Botana. Foto: @soffiasolaa en instagram

“Me atrae”: la frase con la que Sofía Solá rompió el silencio sobre el shippeo con Franco Colapinto

“Me atrae, pero está de novio”, afirmó Sofía Solá ante periodistas de Puro Show (eltrece) cuando le consultaron por Franco Colapinto. “No nos conocemos”, respondió ante los rumores de romance y deslizó la idea de que le gustaría tener algo con el piloto porque “es muy top” y sería su sueño “ser una princesa”.

Entre risas y distintos comentarios con el cronista que la entrevistaba reconoció que “no se consigue buen material en Argentina” y que, a pesar de todo, “Franco tiene chances”.

“No entiendo de Fórmula 1”, dijo la hija de Maru Botana y reflexionó sobre el universo de las parejas en el automovilismo: “Es lindo, es joven y piloto de Fórmula 1; creo que esto es un redondel de que hay poca mujer a la que no le atraiga”.

Respecto a los vínculos, sentenció que “siempre hay que ser un poco exclusiva y hacer que todos los hombres remen, sabemos cómo son, se apropian”.

Maru Botana comentó que es fan de la Fórmula 1 y de Franco Colapinto cuando le consultaron por el vínculo de su hija con el piloto aunque aseguró no saber nada al respecto. Foto: Facebook / Maru Botana.

Por su parte, Maru Botana fue consultada sobre el posible romance de su hija y Franco Colapinto y dijo que veía Fórmula 1: “Me encanta. Soy fan total de Franco Colapinto”. Recientemente, su hija y Franco intercambiaron likes en Instagram y, respecto a ello, aseguró que no estaba al tanto. “Lo quiero mucho a Franco y a su familia. Lo fui a ver de hecho en Barcelona, pero no, no tenía ni idea”, agregó.